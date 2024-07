Max Verstappen stookt vuurtje nog maar eens op met sneer richting teambaas McLaren

De rel rond Max Verstappen en Lando Norris is nog niet voorbij, ook al hebben de twee Formule 1-coureurs zelf wel al de ruzie bijgelegd. Maar Zak Brown, de teambaas bij McLaren, stookt het vuurtje toch maar eens op. Dit tot onvrede van drievoudig wereldkampioen Verstappen.

Brown liet weten dat het langzaamaan eens tijd wordt dat iemand Verstappen weet duidelijk te maken wat respect voor de regels is. Daarmee doelde hij op de crash van vorige week tussen Verstappen en Norris. "Ik ben teleurgesteld in het geweldige team van Red Bull. Met name omdat ze het bijna aanmoedigden, als je luistert naar wat er op de boordradio werd gezegd. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onze coureurs te vertellen wat er wel en niet moet gebeuren tijdens een race", zei hij tegenover Autosport.

Verstappen maakt zich verder niet al te druk. "Wie is Zak Brown", reageerde de 26-jarige Limburger gevat. Overigens liep Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië schade op aan zijn Red Bull. Mede daardoor kwam hij niet verder dan een vierde plek. Bij de start zondag worden de eerste drie plekken door Britten ingenomen. George Russell pakte voor Lewis Hamilton en Norris de pole position.

Overigens wees de teambaas van McLaren dus ook met een beschuldigende vinger naar zijn Red Bull-collega Christian Horner. "Of het nu gaat om financiële regelgeving, sportieve dingen op het circuit of gedoe met vaders, alles wat we van Red Bull zien draait om een gebrek aan respect”, foeterde Brown.

Crash Max Verstappen en Lando Norris

Vorige week ging het bij de Grand Prix van Oostenrijk helemaal mis tussen Verstappen en Norris. De Brit wilde in een bocht buitenom bij de Nederlander, De ruimte was te krap, met als gevolg een flinke crash. Norris viel uit met een lekke band, Verstappen werd uiteindelijk nog vijfde.

Na afloop was de Engelsman laaiend en eiste excuses van Verstappen. "Ik heb daar dingen geroepen uit frustratie. Gereageerd op emotie, meteen na de race. En ik heb daar een paar dingen gezegd waar ik eigenlijk niet helemaal achter sta", kwam Norris in Engeland terug op het incident en haalde daarmee de kou uit de lucht.