Loodzware omstandigheden tijdens GP van Bahrein verwacht

Max Verstappen kan blij zijn dat hij de eerste vrije training voor de GP van Bahrein mag overslaan van Red Bull Racing. Er worden namelijk loodzware omstandigheden verwacht ten tijde van de trainingen. Vooral zaterdag is het pittig voor de coureurs, dus daar gaat Verstappen wel last van ondervinden.

In Bahrein wordt komend weekend de Grote Prijs van Bahrein verreden. Volgens de weersverwachting van Weeronline blijft het het hele weekend droog en is het zonnig tijdens deze vierde Formule 1-race van het seizoen.

30 graden

Vrijdag vindt om 14.30 uur (13.30 uur in Nederland) op het Bahrein International Circuit de eerste vrije training plaats, dus zonder Verstappen in de auto van Red Bull Racing. Het is dan zonnig bij een temperatuur van rond de 30 graden en een matige wind uit het noorden. Tijdens de tweede vrije training om 17.00 uur in Bahrein is het iets koeler.

Tropische omstandigheden

De derde vrije training is zaterdag om 15.30 uur onder tropische omstandigheden van 31 graden. De kwalificatie wordt verreden om 18.00 uur. Omdat de zon dan al onder is is het wat afgekoeld naar ongeveer 27 graden.

Race in het donker

Zondag vindt om 18.00 uur (17.00 uur Nederlandse tijd) de race plaats. Aangezien kort voor de start de zon ondergaat wordt deze in het donker verreden. Overdag is het rond de 30 graden en tijdens de race wat afgekoeld.

Kelly Piquet wacht thuis op bevalling

Niet alleen fysiek wordt het zwaar voor de Nederlander, ook mentaal. Terwijl hij zijn rondjes moet rijden in de woestijnstaat, wacht duizenden kilometers verderop zijn vriendin Kelly Piquet op wat komen gaat. Zij is hoogzwanger en kan zeer waarschijnlijk zeer snel hun eerste kindje samen geboren worden. Het Braziliaanse model leek deze week per ongeluk het geslacht van de baby te verklappen.

Triple-header

Verstappen heeft ook na de GP van Bahrein weinig tijd om terug naar Monaco te vliegen. Een weekend later is namelijk ook alweer de GP van Saoedi-Arabië, maar dat is wel het einde van de triple-header. Daarna hebben de Formule 1-coureurs weer even vrij.