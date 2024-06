Max Verstappen behoorlijk positief na P2 bij kwalificatie in Spanje: 'Alles kwam goed samen'

Max Verstappen reed zich zaterdag naar de tweede tijd bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Daar was de Nederlandse Formule 1-coureur verrassend blij mee.

Na afloop van de kwalificatie zei Verstappen dat alles eindelijk goed samen viel. "Het hele weekend zijn we op zoek geweest naar een aaneengeschakelde balans en dat was in de vrije trainingen erg moeilijk dus ik was in de kwalificatie best tevreden."

In Spanje is de kans dat de polesitter ook de race wint het allergrootst. Liefst 73% van de keren wint de coureur die op P1 start ook de race. Een voordeel voor Lando Norris, die zaterdag de snelste tijd neerzette. Verstappen is daar niet zo van onder de indruk: "We kunnen blij zijn met deze kwalificatie en morgen valt er nog van alles te winnen."

Hulp van teamgenoot

Verstappen deed er álles aan om de snelste tijd neer te zetten en kreeg daarbij ook hulp van Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. "In Q3 kreeg ik van Checo een lekkere tow naar bocht 1 om alles er uit te halen wat er in zat. Helaas was het net niet genoeg, maar soms gaat het nu eenmaal zo."

"Ach, er zijn nooit gemakkelijke pole-positions", antwoordde Verstappen, toen hem werd gevraagd of hij het leuker vindt om te knokken voor een pole position of dat hij liever heeft dat het komt aanwaaien. "Je bent altijd aan het vechten met jezelf, maar er zijn nu meer teams [die vooraan meedoen] en dat is goed voor de Formule 1 in het algemeen."