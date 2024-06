Max Verstappen heeft duidelijke mening over ruzie tussen Jos Verstappen en Christian Horner

De knallende ruzie tussen Jos Verstappen en Christian Horner heeft uiteraard ook Max Verstappen bereikt. De ster van Red Bull Racing baalt van het gedoe tussen zijn vader en zijn teambaas, die het in Oostenrijk weer met elkaar aan de stok kregen.

In het Oostenrijkse Spielberg won Verstappen de sprintkwalificatie en de sprintrace, maar gaat het vooral over de vete tussen Jos Verstappen en Christian Horner. De relatie tussen die twee is al slecht sinds het nieuws over grensoverschrijdend gedrag van Horner. Dit weekend bereikte het gedoe tussen de twee een nieuw dieptepunt, toen Verstappen senior claimde dat Horner hem verbaal bedreigde.

Jos Verstappen beschuldigt 'zielige' Christian Horner van verkapte bedreiging Dat het tussen Jos Verstappen en Christian Horner niet meer goed gaat komen, werd vrijdag al duidelijk. Toch gooide de vader van Max een dag later nog wat meer olie op het vuur. De vader van Max zou in Oostenrijk rondjes rijden in een oude Red Bull, maar dat zou de teambaas hebben tegengewerkt. En hij gaf Verstappen zelfs een waarschuwing.

In gesprek met de aanwezige pers koos Verstappen geen partij tussen zijn vader en de grote baas. Wel was duidelijk dat hij enorm baalde van de situatie. "Dit is natuurlijk voor niemand leuk", sipte hij na de sprintzege. "Niet voor mij, niet voor het team, niet voor mijn vader en niet voor Christian."

De leider in het wereldkampioenschap wilde niet ingaan op de precieze details. Hij snapt wel waarom zijn vader zo boos is geworden. "Eerst wordt hij gevraagd en daarna hoort hij dat hij niet gewenst is", zo wordt Verstappen geciteerd door het Algemeen Dagblad. Verstappen senior zou meedoen aan de Legends Parade, maar daar zou Horner een stokje voor hebben gestoken. Hij ontkent dat overigens.

Magistrale Max Verstappen profiteert van vechtend McLaren-duo en wint sprintrace Oostenrijk Max Verstappen heeft zaterdag de sprintrace in Oostenrijk gewonnen. De Nederlander werd in de beginfase onder druk gezet door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, maar hield het hoofd koel en bleef de oranje auto's voor. Piastri eindigde uiteindelijk zelfs voor Norris.

Het is een nieuw hoofdstuk in de soap rondom Horner bij Red Bull. Het einde lijkt nog niet in zicht. Max Verstappen zelf vindt het voor iedereen binnen Red Bull erg vervelend. "Dit is een situatie die voorkomen had kunnen worden", zo besloot hij zijn verhaal.

Verstappen won ondanks al het gedoe gewoon de sprintkwalificatie en de sprintrac.e. Later deze zaterdag vindt de kwalificatie voor de race op zondag plaats. De tienduizenden Nederlandse fans zien Verstappen dus nog twee keer in actie dit weekend.