Max Verstappen oogst cynische reacties van hoofdschuddende Lewis Hamilton en Lando Norris

De GP van Spanje viel zondag voor het derde jaar op rij ten prooi aan Max Verstappen en de wereldkampioen sloot na afloop samen met de nummers twee en drie Lando Norris en Lewis Hamilton, aan bij de persconferentie. De twee Britten slaagden er niet in om hun mening voor zich te houden toen Verstappen antwoord gaf op één van de vragen.

Hoewel Verstappen de race won, luidde hij de noodklok over de auto van Red Bull Racing. "Vorig jaar hadden we een ontzettend dominante auto. Dat is nu natuurlijk helemaal weg", claimde de Nederlander. "We moeten ons best doen om een nieuwe stap naar voren te zetten."

Lewis Hamilton was het echter zichtbaar oneens met de woorden van Verstappen. De Mercedes-coureur schudde zijn hoofd na het antwoord van de wereldkampioen en had een cynische grijs op zijn gezicht. Norris (McLaren) kon een lach ook niet onderdrukken.

Verstappen voert dan ook het klassement nog 'gewoon' aan met een flinke voorsprong van 69 punten op de nummer twee. Wel is dat gat in verhouding kleiner dan de eindstand van vorig jaar, toen Verstappen meer dan twee keer zoveel punten verzamelde als de nummer twee. Bovendien was dat teamgenoot Sergio Pérez, waardoor ze ook in teamverband oppermachtig waren. Dat valt dit jaar wel mee: Red Bull staat eerste in de strijd om de constructeurstitel, maar het gat met Ferrari is 'slechts' 60 punten.

Lolletje

Voorafgaand aan de persconferentie lachte Hamilton ook al om zijn concurrent, al was dat om een andere reden. Toen Verstappen de persruimte binnen kwam gelopen, lag de Brit languit op de bank met zijn ogen dicht. "Hij wordt duidelijk een dagje ouder", grapte Verstappen, die ook nog een massage aanbood aan de nummer drie van de GP van Spanje.

Gemengde gevoelens

Verstappen was verder erg tevreden over de race. Hij zag dat de agressieve tactiek goed uitpakte. Norris had gemengde gevoelens. Ook hij was in principe blij met de auto en de gereden wedstrijd, maar baalde van één ding: de start. De nummer twee van het algemeen klassement was ervan overtuigd dat hij de GP had gewonnen als hij beter aan de race was begonnen.