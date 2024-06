Max Verstappen maakt Lewis Hamilton belachelijk bij treffen in persruimte: 'Hij wordt echt oud'

Max Verstappen trof Lewis Hamilton na de Grand Prix van Spanje moe aan in de persruimte. De Mercedes-coureur werd derde tijdens de race, en dat kostte hem blijkbaar veel energie.

Hamilton deed daarom een dutje, vlak voor de persconferentie waar hij samen met Verstappen aanschoof. Dat leidde tot gelach en verbazing van de Nederlander.

Verstappen trof Hamilton liggend op een bank aan in de persruimte. Hij had zijn ogen dicht en luisterde naar muziek van Bob Marley. Verstappen verstoorde zijn dutje toen hij binnenkwam en de persconferentie begon.

'Hij wordt oud'

"Oh geweldig", zei de wereldkampioen bij binnenkomst in de ruimte. "Hij wordt duidelijk een dagje ouder... Wil je een massage?" Hamilton kon er wel om lachen en ging toch maar rechtop zitten om de pers te woord te staan.

Mercedes wordt constanter

Over de race was de Britse coureur wel te spreken. Hij maakt volgend jaar de overstap naar Ferrari, maar bij Mercedes voelt hij zich ook nog goed.

