Max Verstappen wordt ook bejubeld door Spaanse kranten: 'Hij hoeft niet eens tiki-taka te spelen'

Max Verstappen wordt ook in de Spaanse kranten bejubeld door zijn overwinning in de Grand Prix van Spanje. Op het Catalaanse asfalt hield de Nederlandse Formule 1-kampioen zijn hoofd en banden koel zonder al te veel moeite. "Hij hoefde niet eens tiki-taka te spelen."

Het Madrileense MARCA trekt de voetbalvergelijking speciaal voor Verstappen, van wie bekend is dat hij een groot voetbalfan is. "Hij hoefde niet eens alles uit de kast te trekken om te winnen. De concurrentie kwam er niet aan te pas."

Max Verstappen houdt banden en hoofd het koelst in Spanje en wint GP, mooie strijd achter de Nederlander Max Verstappen heeft zondag de GP van Spanje gewonnen. De Nederlander werd in de openingsronden nog verrast door George Russell van Mercedes, maar toen de DRS openging vloog Verstappen aan iedereen voorbij en reed hij in een tactische race naar de zege. Lando Norris werd achter hem tweede, het podium werd gecompleteerd door Lewis Hamilton.

Barcelona juicht voor Max Verstappen

Van Madrid gaan we naar Barcelona waar ook de hoofdkantoren van de Catalaanse sportkranten Mundo Deportivo en SPORT zetelen. Die laatste betitelt Verstappen als "Koning van Barcelona".

"De race overtrof alle verwachtingen, maar Verstappen voltooide gewoon zijn hattrick aan zeges in Barcelona", schrijft SPORT in een lyrisch commentaar. Dat commentraar had het niet zo zeer over Verstappen, maar vooral over de gevechten daarachter tussen Lando Norris en George Russell bijvoorbeeld. "Verstappen moest alert blijven, want zijn auto is kwetsbaarder dan anders."

Dit is de WK-stand in de Formule 1 na GP van Spanje: Max Verstappen steviger aan kop Aan de dominantie van Max Verstappen in de WK-stand van de Formule 1 wordt in 2024 slechts lichtjes getornd. Zo makkelijk als het in 2023, zo gaat het dit seizoen niet helemaal. De Nederlander krijgt flinke concurrentie van vooral de Ferrari's, Mercedessen en de McLaren's. Bekijk hier de WK-stand in de Formule 1 na de Grand Prix van Spanje.

Verstappen verslaat Springsteen om titel 'The Boss'

Mundo Deportivo heeft het niet over 'Koning Verstappen, maar over 'The Boss'. Totaal tegen de gewoonte in schrijft de krant uit Barcelona een Engels woord om een Nederlander te betitelen. "Bruce Springsteen zat in het publiek, maar er was maar één Boss in Barcelona." Driemaal raden over wie de sportkrant het heeft. "Alweer zijn 7e GP-zege in 10 races en zijn 61ste overwinning. Verstappen is geboren om te winnen."

Tot slot het altijd wat serieuzere El País. Zelfs de kwaliteitskrant kan niet meer om superlatieven heen voor de Nederlandse coureur. "Verstappen pusht, maar stikt niet meer. Hij heeft niet meer de superieure auto van voorheen en laat desondanks zien dat hij als coureur van een totaal ander niveau is."