Max Verstappen evenaart met 106e podiumplek twee F1-legendes, koploper nog ver uit zicht

Max Verstappen stond zondag voor de 106e keer in zijn carrière op een podium bij de Formule 1. Ondanks dat zijn RB20 niet de snelste wagen was, was Verstappen wel de beste: de Nederlander won de Grand Prix van Spanje. Met zijn 106e podiumplek evenaarde hij Alain Prost en Fernando Alonso, samen goed voor zes wereldtitels.

Prost en Alonso, die nog wel actief is in de Formule 1, deden er overigens wel langer over dan Verstappen. Het drietal bezet de gedeelde vierde plek, achter Lewis Hamilton (198), Michael Schumacher (155) en Sebastian Vettel (122). Hamilton nadert de magische grens van 200. Zondag pakte hij in Barcelona zijn 198e podiumplaats.

Meeste overwinningen

Het was voor Verstappen ook zijn 61e overwinning in de Formule 1 en op dat lijstje staan alleen Hamilton (103) en Schumacher (91) nog hoger. De Nederlander startte zondag als tweede achter Lando Norris en bezette die positie nog steeds na de eerste bocht, maar dan achter George Russell. Met een mooie inhaalactie net na het ingaan van de derde lap haalde Verstappen de Engelsman in. Die positie stond hij, mede door een foutje van Norris, niet meer af.

Verstappen deelde na de race vooral complimenten uit aan zichzelf. "Ik moest er hard voor werken", analyseerde hij direct na de wedstrijd. "Dé omschrijving van deze race, is bandenmanagement. Dat hebben ik en mijn team heel goed gedaan", vertelde de Nederlander, die nog wel kritisch was op de snelheid van zijn team. "We hebben gewonnen, maar we waren niet de snelsten. Natuurlijk ben ik blij dat ik win, maar dit kan ik niet het hele seizoen volhouden."

Triple header

Verstappen heeft de eerste race van een triple header achter de rug. Volgende week zondag reist het hele F1-circus naar Spielberg, waar voor Verstappen en Red Bull een 'thuisrace' op het programma staat. Een week later is op Silverstone de Grand Prix van Groot-Brittannië.