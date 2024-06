Glunderende oma knuffelt met winnende Max Verstappen: 'Geweldige steun'

Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Spanje. Zijn 106e podiumplek in de Formule 1, zijn 61e overwinning in totaal. Die zege vierde hij met zijn oma Marianne, zo bleek later op Instagram. Verstappen plaatste twee mooie foto's van een omhelzing na de race.

'Geweldige race, geweldige steun', schreef hij erbij met ook nog een hartje. Oma was trots, zo was af te lezen aan de foto's. En terecht, want haar kleinzoon zette een knappe prestatie neer op Circuit de Barcelona-Catalunya. Verstappen startte als tweede achter Lando Norris en bleef de coureur van McLaren na een erg solide race voor, ondanks dat Red Bull niet de snelste was.

Max Verstappen houdt banden en hoofd het koelst in Spanje en wint GP, mooie strijd achter de Nederlander Max Verstappen heeft zondag de GP van Spanje gewonnen. De Nederlander werd in de openingsronden nog verrast door George Russell van Mercedes, maar toen de DRS openging vloog Verstappen aan iedereen voorbij en reed hij in een tactische race naar de zege. Lando Norris werd achter hem tweede, het podium werd gecompleteerd door Lewis Hamilton.

Oma Max Verstappen

De oma van Max Verstappen verschijnt wel vaker bij races van haar kleinzoon. In Zandvoort bijvoorbeeld, toen de Nederlander daar in 2023 zijn thuisrace won. Maar ze vloog ook ooit naar Singapore om Verstappen junior in actie te zien. " Ik ben wel altijd heel gespannen tijdens races, hoor. Ik heb er nog nooit één gemist. Af en toe moet ik gewoon even weglopen, omdat ik het niet meer aankan", zei ze in De Telegraaf.

" Max is nog steeds die lieve jongen, die hij vroeger als kind ook al was. Ik heb heel veel op hem en zijn zusje Victoria gepast. Bleef ook vaak bij hen thuis slapen. Hij is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ook tegen mij, hij maakt heel veel grapjes. Daar houden we wel van in de familie." Al viel het grapje dat Verstappen ooit maakte tijdens de GP van Silverstone niet helemaal lekker. Hij wilde niet als een 'omaatje' rondrijden. Oma Marianne: "Ik rij helemaal niet als een oude doos, hoor!"

Verstappen gematigd tevreden

Max Verstappen won zondag dan wel de Grand Prix van Spanje, zelf was hij achteraf gezien niet helemaal tevreden. Met name de snelheid van zijn RB20 ligt niet hoog genoeg volgens hem. "We hebben gewonnen, maar we waren niet de snelsten. Natuurlijk ben ik blij dat ik win, maar dit kan ik niet het hele seizoen volhouden", zei hij bij Viaplay.