Max Verstappen vol zorgen na 'gelukje' in GP van Groot-Brittannië: 'Momenteel echt niet de snelsten'

Max Verstappen werd wonder boven wonder tweede tijdens de GP van Groot-Brittannië. Na afloop van de chaotische race, die werd getekend door regen en de bijbehorende tactieken, sprak de Nederlandse Formule 1-coureur zijn zorgen uit.

Het verbaasde Verstappen ook een beetje dat hij als tweede over de finish kwam, achter een zeer geëmotioneerde Lewis Hamilton. "Want het ging natuurlijk voor geen meter", zei de Nederlander na afloop tegen Viaplay. "Het zag er naar uit dat het P5 of P6 werd, dat is niet waar ik op zit te wachten", was hij eerlijk.

'Maximale, maar niet blij mee'

Toch kon ook Verstappen een glimlach niet onderdrukken. Want door de regen, de chaos die daardoor ontstond én de goede calls die hij maakte, kon de Red Bull-coureur uit geslagen positie opstomen naar de tweede plek. "Met een té langzame auto en de juiste beslissingen genomen alsnog tweede worden. Dat is dan het maximale. Maar daar ben ik uiteindelijk niet blij mee", zei Verstappen.

Gelukje vanwege 'verkeerde' banden

In de laatste rondes kwam Verstappen nog aardig in de buurt van Hamilton én haalde hij Lando Norris in om plek twee veilig te stellen. Maar dat dankte Verstappen aan een verkeerde keuze bij McLaren. Na de laatste pitstop kreeg de Nederlander harde banden onder zijn auto en zag hij Hamilton en Norris op de 'verkeerde' softs naar buiten komen voor de slotfase.

'Anders geen kansen gehad'

"De McLarens waren veel sneller vandaag, alleen hadden zij de verkeerde banden onder hun auto's op het einde. Als zij ook gewoon harde banden hadden gekregen, dan had ik ook geen kansen gehad." Hij volgde die woorden op met een statement vol zorgen. "Er is werk aan de winkel. We zijn momenteel echt niet de snelsten."

GP van Hongarije

De volgende Formule 1-race is over twee weken. Op 21 juli wacht op de Hungaroring de GP van Hongarije. Normaliter een circuit waar Verstappen in ieder geval veel support van zijn fans heeft. In de WK-stand liep de Nederlander wel weer gewoon uit op zijn concurrenten, ondanks dus een volgens hem gelukkige race op Silverstone.