'Mercedes denkt aan Kimi Antonelli (17) óf Fernando Alonso (42) als opvolger Lewis Hamilton'

Mercedes lijkt een gewaagde keuze te gaan maken als het gaat om de opvolging van Lewis Hamilton. In 2025 komt er een stoeltje vrij bij de Formule 1-renstal en we zouden zomaar een verrassing te zien kunnen krijgen.

Dat weet het doorgaans betrouwbare The Race. Het medium meldt dat Mercedes de pas 17-jarige Kimi Antonelli in het stoeltje wil zetten. De Italiaanse coureur, die te boek staat als een toptalent, gaat komend seizoen in de Formule 2 rijden. Bij genoeg superlicentiepunten én goede resultaten, lijkt Mercedes hem naast George Russell te gaan posteren.

Stel dat Antonelli niet zo kan imponeren als gehoopt, kijkt Mercedes ook naar Fernando Alonso. De 42-jarige coureur heeft een aflopend contract bij Aston Martin en zou dus ook zomaar in kunnen stappen. Het is ook een prima situatie om Alonso in het stoeltje te zetten totdat Antonelli er wél klaar voor is.

Mick Schumacher

Eerder deed Mick Schumacher al een open sollicitatie naar de plek. De 24-jarige Duitser is momenteel de reservecoureur van Mercedes. Zijn vader werd zeven keer wereldkampioen in de Formule 1.

Transfer van Lewis Hamilton

Hamilton maakt in 2025 de opvallende overstap van Mercedes naar Ferrari, waar hij teamgenoot wordt van Charles Leclerc. Door die transfer is Carlos Sainz na dit seizoen een vrij man. De Spanjaard zal dus ook op zoek moeten naar een nieuw team.