Met dit speciale hitteplan hopen Red Bull en Max Verstappen de concurrentie voor te blijven in Grand Prix van Spanje

Red Bull Racing heeft na de Grand Prix van Canada vijf wijzigingen doorgevoerd aan de auto's van Max Verstappen en Sergio Pérez. De wijzigingen zijn onder andere gericht op het warme weer dat wordt verwacht.

Er worden twee grote aanpassingen gedaan, waarmee in totaal vijf onderdelen gemoeid zijn. Dat moet ervoor zorgen dat Red Bull zijn voorsprong op de concurrentie behoudt. Tijdens de laatste races leken met name McLaren en Ferrari steeds dichterbij te komen en in Canada had Verstappen zelfs zijn handen vol aan de Mercedes van George Russell, die zelfs pole position pakte. De Nederlander stelde in de race wel orde op zaken door de winst te pakken.

Kelly Piquet deelt hoogtepunten met Max Verstappen vanuit St. Tropez: dit zijn de vakantiekiekjes Kelly Piquet en Max Verstappen hebben afgelopen week heerlijk kunnen ontspannen voordat de coureur dit weekend de Grand Prix van Spanje gaat rijden. De twee waren namelijk een weekje weg naar het Franse St. Tropez.

Hitteplan Red Bull

Hoewel het aanstaande zondag nog mee lijkt te vallen dankzij de bewolking boven Barcelona, worden er deze zomer races in de hitte verwacht. Om in te spelen op het warme weer, heeft Red Bull een soort hitteplan opgesteld. Zo wordt de zijpoottoevoer vernieuwd. Dat moet ervoor zorgen dat de wagen beter gekoeld wordt. Als gevolg daarvan was wijziging twee nodig: de zijpanelen van de motorkap zijn aangepast aan de nieuwe zijpoottoevoer. Daar moet ook de vloer op aangepast worden.

De balkvleugel is eveneens niet meer zoals die in Canada was. Aan enkele elementen ervan zijn aanpassingen gedaan, waardoor de beschikbare luchtdruk beter benut moet worden. Met dat idee is ook achtervleugel bewerkt.

Norris snelste in eerste vrije training

Op de eerste vrije training moest Verstappen op het circuit van Barcelona zijn meerdere erkennen in McLaren-coureur Lando Norris. De Brit eindigde nipt boven de Nederlander. De tweede vrije training is op vrijdag om 17.00 uur, de derde aan het begin van de middag op zaterdag. Die dag is om 16.00 uur de kwalificatie, waarna zondagmiddag de Grand Prix van start gaat.