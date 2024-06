Max Verstappen en Lando Norris maken eerste vrije training in Spanje loeispannend, rode vlag door Fernando Alonso

De eerste vrije training in Spanje werd ontzettend spannend tussen twee coureurs: Max Verstappen en Lando Norris. De twee vrienden reden de snelste tijden van iedereen en eindigden vlak achter elkaar. De Nederlander moest in Norris vrijdagmiddag zijn meerdere erkennen.

Norris en Perez

Norris reed zijn snelste rondje op het circuit bij Barcelona in 1:14.228. Verstappen klokte de tweede tijd: 1:14.252. Zoals je aan beide tijden ziet, was het ontzettend close om de twee uit elkaar te houden. Het scheelde 0.024 seconde tussen Verstappen en Norris. Achter de twee was het gat een stuk groter. Nummer drie Carlos Sainz van Ferrari eindigde op ruim drie tienden van Norris. Sergio Perez, Verstappens ploeggenoot bij Red Bull, eindigde op plek vijf.

De uitslag van de top 10 van vrije training 1 in Spanje. ©Sportnieuws.nl

Rode vlag

Er was nog een korte rode vlag toen Fernando Alonso een stuk van zijn auto verloor en de marshalls de baan op moesten om schoon te maken.

Vervanger voor Nico Hülkenberg

De eerste vrije training in Spanje werd vrijdagmiddag ook getekend door de rondjes die Oliver Bearman reed bij Haas. Hij verving Nico Hülkenberg bij Haas en reed niet eens de langzaamste tijd. Die werd gereden door Yuki Tsunoda van RB. Voor Bearman dus best een opsteker, dat hij bij zijn rentree in de Formule 1 niet meteen als laatste eindigde.

Reservecoureur

Bearman nam voor de tweede keer dit seizoen een Formule 1-stuur in handen tijdens een vrije training. In Imola mocht hij ook al een vrije training rijden. Dat gaat dit seizoen na Spanje nog vier keer gebeuren, want dit is allemaal volgens plan. De 18-jarige Brit is reservercoureur bij Ferrari en zusterteam Haas en kan dus ingevlogen worden als test. Hij rijdt ondertussen ook het Formule 2-klassement.

Prachtig debuut Bearman

Bearman is geen compleet nieuwe naam op de grid. Dit seizoen maakte hij al zijn debuut in een Ferrari, toen Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië uitviel met een blindedarmontsteking. Hij reed toen sterk naar P11 in de kwalificatie en werd in de race zelfs zevende bij zijn debuut, waardoor er nog altijd punten achter zijn naam staan in het klassement. In Spanje rijdt hij alleen de eerste vrije training.

Vrije training twee

Verstappen, Norris en de rest van de coureurs rijden vrijdagmiddag ook nog vrije training 2 in Spanje. Om 17.00 uur gaan de lichten op groen. Verstappen is daarna ruim op tijd klaar om lekker naar Nederland - Frankrijk op het EK voetbal te kijken. Hij is fan van Oranje, zo zei hij. In de Europese races de komende weken gaat hij ook een speciale oranje helm dragen.