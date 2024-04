Twintig jaar na dato: Guanyu Zhou is terug voor thuisrace in China en pakt unicum

Voor Formule 1-coureur Guanyu Zhou wordt aankomend weekend erg bijzonder. Dan staat namelijk de race in China op het programma. Het wordt de eerste keer dat Zhou in vaderland gaat racen in de Formule 1.

Sinds 2022 rijdt Zhou in de Formule 1. Eerst reed hij zijn rondjes in de auto van Alfa Romeo. Sinds dit jaar is de Chinees in dienst van Kick Sauber. Daar rijdt hij samen met Valtteri Bottas.

De laatste keer dat de Grand Prix van China gereden werd was in 2019. Hoe anders zag de wereld er toen uit: Lewis Hamilton won de race, Max Verstappen werd slechts vierde en oud-wereldkampioen Kimi Räikkönen reed in een Alfa Romeo.

Voor Zhou wordt het hoe dan ook een mooi weekend. Als jong jochie kwam hij als eens op het Shanghai International Circuit. Op zijn sociale media deelt de Chinese coureur een foto van zichzelf twintig jaar geleden als toeschouwer bij het evenement. Nu komen de fans voor hem kijken.

Uniek

Het wordt de eerste keer dat er een Chinees meedoet aan de Grand Prix van China. Zhou kijkt er enorm naar uit. "Het is een kans op te inspireren en een pad voor toekomstige generaties neer te leggen. We zagen de passie die ons te wachten staat bij het verkopen van de tickets, want dat was zo gedaan. Mijn land houdt van racen en wacht al jaren op dit moment", zo vertelde Zhou aan F1Briefings.