Niks wil lukken: bizarre statistiek illustratief voor dramatisch seizoen Pierre Gasly

Vanaf het begin van het seizoen werd duidelijk dat Alpine een lastig jaar tegemoet zou gaan. Beide coureurs staan na vier races nog op de hatelijke nul punten en vooral voor Pierre Gasly wil het maar niet lukken.

De Fransman kwam in 2023 over van Alpha Tauri naar Alpine. In zijn eerste jaar bij de Franse renstal pakte hij nog 62 punten en eindigde hij elfde in het wereldkampioenschap. Dat lijkt er dit jaar niet in te zitten voor Gasly.

In de eerste vier races van het seizoen pakte zeven coureurs nog geen enkel punt. Daarbij horen ook allebei de Alpine-coureurs. Gasly zijn hoogste eindklassering tot nu toe was in Australië. Toen werd de 28-jarige Fransman dertiende.

Een bizarre statistiek is illustratief voor het slechte seizoen dat Gasly tot nu toe rijdt. In de vier races, waarvan hij er eentje niet finishte, haalde hij nog geen enkele keer een andere coureur in op de baan. Gasly reed al 166 rondjes tijdens dit seizoen, maar inhalen lukte hem dus nog niet. Daarnaast kwam hij ook nog geen enkele keer in Q2 terecht.

Pierre Gasly is the only driver yet to register an overtake this season. pic.twitter.com/2lJzVtfJya — Motorsport Quotes (@MSportQuotes) April 15, 2024

China

Tijdens de race van aankomend weekend in China zal Gasly hopen op zijn eerste overtake van het seizoen. Max Verstappen hoeft zich daar niet druk om te maken, maar toch kan ook hij iets unieks doen in China. Van de huidige races die op de kalender staan van de Formule 1, won de Nederlander alleen in China en Singapore nog niet.