Letterlijk een birdie: Duitse golfster mept vogel uit de lucht

Isabell Gabsa heeft per ongeluk een vogel geraakt tijdens de US Women’s Open. De Duitse golfster sloeg het beestje uit de lucht en die kwam neer op de green. Een birdie, alleen dan de verkeerde versie.

Het ging mis op de twaalfde hole (par-3) bij de Lancaster Country Club in Lancaster, Pennsylvania. Gabsa haalde aan en raakte de vogel. Even later kwam iemand van de organisatie het beestje weghalen. "Op de lijst met bizarre dingen die we op hole 12 hebben gezien, is deze nogal triest en spant de kroon", zei commentator Brandel Chamblee.

The 12th hole at Lancaster Country Club is NOT a birdie hole! #WomensUSOpenGolf pic.twitter.com/AOBZEoqQ7O — Swing it and Ding it (@it_ding) May 30, 2024

Door 'hulp' van het vogeltje scoorde Gabsa geen birdie (één onder par) maar een par. Ze putte het balletje na drie slagen in de hole.

Dode vogels

Helemaal nieuw is het niet, dode vogels in de sportwereld. Oud-keeper Eddy Treijtel schoot in 1970 een meeuw uit de lucht tijdens Sparta - Feyenoord. Beide clubs beweren dat de dode meeuw in hun museum staat. Een ander geval was honkballer Randy Johnson. De pitcher van Arizona Diamondbacks destijds gooide een vogel uit de lucht.