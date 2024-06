Estavana Polman houdt grote droom Rafael van der Vaart af: 'Dat wil ze niet'

Rafael van der Vaart is tijdens het EK voetbal veel op tv te zien als analist bij de NOS. Voor hem zit zijn carrière als prof er al enige tijd op, maar voor vriendin en handbalster Estavana Polman wacht deze zomer een groot doel: de Olympische Spelen. Van der Vaart heeft dus de tijd om zijn dromen uit te laten komen, maar uitgerekend Polman zit hem daarbij dwars.

Van der Vaart en Polman zijn al sinds 2016 een setje en kregen een jaar later samen een dochtertje. Dat was voor de oud-international al zijn tweede kleine, want hij kreeg eerder samen met Sylvie Meis zoon Damián, die inmiddels onder contract staat bij Ajax.

Estavana Polman lacht zich rot: Rafael van der Vaart kansloos onderuit tegen dochtertje (7): 'Valsspeler!' Rafael van der Vaart, Estavana Polman en hun dochter Jesslynn hadden zaterdag de grootste lol in hun tuin. De voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje deed met de zevenjarige meid een wedstrijdje, waar een opblaasbaar zwembad aan te pas kwam.

De twee topsporters moeten elkaar echter vaak missen, want Polman handbalt in Roemenië en dat is waar de twee dan ook samen een huis hebben. Van der Vaart werkt als analist alleen regelmatig in Nederland en vliegt daarvoor dus heen en weer.

Van der Vaart kijkt er daarom naar uit om een keertje wat meer tijd met zijn geliefde door te brengen. In de serie Marleen-tweetje van RTL Boulevard vertelt Van der Vaart tegen verslaggever Marleen van Oortmarssen wat hij graag samen met Polman nog eens zou willen doen: "Reizen. Ik wil gewoon een keer een maand met haar weg."

Dat gaat echter niet snel gebeuren, want de handbalster ligt dwars. "Ze wil nooit langer dan vijf dagen weg zonder die kleine", vertelt Van der Vaart, die dus nog even geduld moet hebben om zijn droom te kunnen zien uitkomen. "Ik moet wachten tot ze groot is"

Olympische Spelen

Polman zal komende zomer toch af en toe haar dochter een dagje moeten missen. Ze speelt met de Nederlandse handbalsters namelijk de Olympische Spelen in Parijs. Nederland, in 2019 wereldkampioen, begint het toernooi op donderdag 25 juli met een duel tegen Angola.