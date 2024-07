Kjeld Nuis deelt ontroerende beelden van 'stuiterbal', vriendin Joy Beune en Irene Schouten genieten volop

Kjeld Nuis was zaterdag in een melancholische bui. De drievoudig olympisch kampioen op de schaats, deelde via sociale media ontroerende beelden van zijn inmiddels zevenjarige zoontje Jax. En dat werd gewaardeerd.

Nuis (34) werd in 2016 vader. Samen met zijn toenmalige vriendin Jill de Robles maakte hij de geboorte van zoontje Jax bekend. Sindsdien deelt hij met enige regelmaat beelden van het ventje. "Hij is net zo’n stuiterbal als ik", vertelde Nuis in gesprek met Vriendin.

'In het wiel'

Die energie is ook terug te zien in de beelden die zaterdag op Instagram verschenen. Daarop zien we Jax door de jaren heen op de fiets, samen met zijn vader. En het tempo zit er al goed in. Nuis heeft het lied Mag Ik Alsjeblieft (In Het Wiel II) van Leo Alkemade eronder gezet.

De tekst van het nummer gaat over een vader die zijn zoon leert fietsen en hem na verloop van tijd niet meer bij kan houden. Maar hij wil nog zo graag mee en vraagt daarom maar of hij 'in zijn wiel mag', of hij kortom uit de wind achter zijn zoon aan mag fietsen.

Populair

De post van Nuis verzamelde al snel duizenden likes, onder meer van zijn zwangere ex-collega Irene Schouten, Femke Kok, Angel Daleman, Sven Kramer, Jenning de Boo en Mikky Kiemeney, de vrouw van voetballer Frenkie de Jong. Joy Beune, de huidige vriendin van Nuis, reageerde met een smiley met twee hartjes als ogen.