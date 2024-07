Zwangere Irene Schouten zet haar man flink aan het werk, droomhuis ex-topschaatsster krijgt steeds meer vorm

Irene Schouten en haar man Dirkjan Mak zijn druk bezig om het huis van hun dromen af te ronden. De drievoudig olympisch kampioene is zwanger en natuurlijk zou het lekker zijn als één ander is afgerond voor de bevalling. En dus moet Mak hard aan het werk.

Schouten maakte eerder dit jaar vlak voor het eind van het seizoen bekend te stoppen met schaatsen op het allerhoogste niveau. Sindsdien zien we haar regelmatig klussen in en rond haar huis in het Noord Hollandse plaatsje Hoogkarspel. De twee kochten er in 2021 een huis, maar daar bleken geen heipalen onder te zitten en dus moest het afgebroken worden.

Mak is bijzonder handig en besloot zelf een nieuw huis te gaan bouwen. Met hulp van Schouten blijkt dat allemaal bijzonder voortvarend te gaan.

Irene Schouten heeft ondankbare taak tijdens klussen: 'Maar dat hoort erbij' Irene Schouten is inmiddels een tijdje gestopt als prof en veel vrije tijd die ze nu over heeft stopt ze met haar man Dirkjan in de bouw van hun nieuwe huis. Het koppel is hard bezig en nadert de afrondende fase. Toch gaan Schouten en haar man er pas in wanneer alles gereed is.

Mak is deze week in de tuin aan de slag gegaan, zo zien we op de sociale media van zijn vrouw. En dat is een flinke klus, gezien de oppervlakte. De tuin lijkt op het eerste gezicht uitstekend geschikt voor jonge kinderen om heerlijk in te kunnen spelen. Er is alle ruimte voor grasvelden, trampolines en glijbanen. En aan de grote boom achterin de tuin zou wellicht een schommel kunnen hangen. Wel kind droomt daar nou niet van?

De tuin van Irene Schouten. © Instagram Irene Schouten

'Gekkie'

Buiten het klussen om, nemen de twee ook nog wat tijd voor ontspanning. Zo is na Schouten na een zware start van haar zwangerschap, waardoor ze zelfs even in het ziekenhuis lag, weer aan het sporten. Mak houdt er een bijzondere hobby op na, zo zagen we eerder. De timmerman werd door zijn vrouw dan ook voor gek verklaard:

Persoonlijke beeldn

Onlangs deelde Schouten persoonlijke beelden van haar zwangerschap. 'De shirtjes van Dirkjan worden steeds meer van mij', zette de meervoudig olympisch schaatskampioene bij de Instagram Story. Schouten keek trots in de spiegel tijdens de video, terwijl ze over haar inmiddels zichtbare zwangerschapsbuik heen wreef.