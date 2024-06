Schaatsster Isabel Grevelt overwoog te stoppen en wil haar hobby oppakken: 'Ik heb er thuis een liggen'

Isabel Grevelt werd afgelopen seizoen Nederlands kampioene sprint en tekende een contract bij Schaatsteam Jumbo. De 22-jarige Alkmaarse zit dus in de lift. En dat terwijl ze een paar jaar terug nog overwoog te stoppen met schaatsen.

Op de site van haar team blikt ze terug op haar jaren als junior, en dan met name 2020, het jaar waarin de coronapandemie begon. In die tijd, zo erkent ze, trainde ze niet op een heel intensief niveau. Fietsen, daar deed ze niet aan, en tijdens trainingen ging ze niet in het rood. De gevolgen lieten zich merken: schaatssters die ze jarenlang voor kon blijven, reden haar plots voorbij.

"Ik stond op het punt om te stoppen, maar toen bedacht ik dat dat wel heel erg zonde zou zijn", aldus Grevelt. "Ik haalde er altijd veel plezier uit, dus dacht: ik gooi het roer nog één keer om."

Altviool

Leven als profsporter betekent wel offers maken. Ze komt nu niet meer toe aan alle hobby's die ze ooit had. Een daarvan is altviool spelen."Ik heb het zeven jaar gedaan, maar de laatste keer was alweer een jaar geleden", zegt ze. "Ik heb er thuis een liggen, dus kan er zo mee verder. Waarom altviool? Vroeger wilde ik graag een muziekinstrument leren."

Wat het sprinten betreft is haar liefde verschoven van de 500 naar de 1000 meter. Op die dubbele sprint reed ze afgelopen seizoen haar naar eigen zeggen beste race tot nu toe. "De beste rit die ik tot nu toe heb gereden, was de 1000 meter tijdens de World Cup in Heerenveen. Ik had nooit verwacht dat ik het in m’n mars had om het podium te halen", zegt Grevelt.