Andy Murray komt niet meer in actie op Wimbledon door afmelding van dubbelpartner

De Brit Andy Murray komt niet meer in actie op Wimbledon. De geliefde tennisser zou met landgenote Emma Raducanu deelnemen aan het gemengd dubbelspel op het grastoernooi in Londen. Ware het niet dat zij zich heeft teruggetrokken uit het dubbeltoernooi.

De laatste editie van Wimbledon met Murray is niet gelopen zoals werd verwacht. Het optreden van de Brit blijft op het heilige gras in Londen beperkt tot één potje. De 37-jarige Murray verloor donderdag in het dubbelspel met broer Jamie al in de eerste ronde, waardoor hij alleen nog in het dubbelspel in actie zou komen. Eerder moest Murray op het laatste moment afmelden voor het enkelspel, omdat hij na een rugoperatie niet fit genoeg was.

Uitzondering voor Andy Murray

Toch kwam Murray in actie samen met zijn broer op het Centre Court. Het gebeurt zelden dat dubbelspelwedstrijden al in de eerste week van Wimbledon op de hoofdbaan worden gespeeld. Voor Murray, bezig aan zijn laatste Wimbledon, werd een uitzondering gemaakt. De voormalige nummer 1 van de wereld won Wimbledon in 2013 en 2016. Ook veroverde hij in zijn loopbaan onder meer twee keer olympisch goud.

Emma Raducanu moet zich terugtrekken

Nu gaat er ook nog eens een streep door de gemengde dubbel met Raducanu. De 21-jarige Britse bereikte vrijdag de vierde ronde in het enkelspel na een zege op Maria Sakkari, de mondiale nummer 9. Ondanks het bereiken van de volgende ronde is ze genoodzaakt om zich terug te trekken uit het dubbeltoernooi met Murray.

"Helaas werd ik vanmorgen wakker met een ietwat stijve rechterpols", laat Raducanu via social media weten. "Ik heb daarom de moeilijke beslissing genomen om geen mixed dubbel te spelen vanavond. Ik ben erg teleurgesteld, want ik keek er erg naar uit om met Andy te spelen. Maar ik moet voorzichtig zijn."