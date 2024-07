Barbora Krejcikova pakt eerste eindzege Wimbledon na sensationele finale tegen Jasmine Paolini

Barbora Krejcikova heeft zaterdag de finale van Wimbledon gewonnen ten koste van Jasmine Paolini. In een spannende derde set werd de wedstrijd beslist, na een comeback van Paolini in de tweede set.

Krejcikova won de eerste set met 6-2 in games, maar Paolini kwam in de tweede set sterk terug en startte met twee aces in de eerste game. Na het winnen van die eerste game kreeg ze veel steun van het publiek.

De derde en beslissende set werd spannend. Het ging erg gelijkop, na een dubbele fout van Paolini kwam ze voor het eerst op achterstand in de set met 4-3 in games voor Krejcikova. Het leek een mentaal breekpunt voor de Italiaanse. Krejcikova serveerde goed in de volgende game en won die met gemak. Toch was Paolini nog in staat om de daaropvolgende game te pakken.

Uiteindelijk trok Krejcikova aan het langste eind en won ze de beslissende set met 6-4 na vier deuces in de laatste game. Het is haar eerste eindzege op het heilige gras van Londen. De Tsjechische won er wel twee keer een dubbeltitel.

Mannenfinale

Bij de mannen staan Novak Djokovic en Carlos Alcaraz in de finale, een herhaling van 2023. Toen ging de Spanjaard er na een thriller van 4 uur en 42 minuten met zijn tweede grandslamtitel vandoor. Alcaraz was eerder dit jaar al de beste op Roland Garros en rekende vrijdag in de halve finale af met Daniil Medvedev.

Djokovic staat voor de 37ste keer in een grandslamfinale (hij won er 24). De Servische nummer 2 van de wereld versloeg Lorenzo Musetti in straight sets. Djokovic rolt ondanks dat hij net geopereerd is aan zijn knie door het toernooi heen en baart vooral opzien vanwege ruzies en zijn grijze brace, wat illegaal is op Wimbledon.

Wimbledon

