Carlos Alcaraz maakt droom waar met eindzege Roland Garros: 'Als klein kind keek ik altijd naar dit toernooi op tv'

Carlos Alcaraz heeft zijn kinderdroom waargemaakt op Roland Garros. Hij won zondag het toernooi, nadat hij in de finale Alexander Zverev versloeg in vijf sets. Hij is dankbaar voor de steun van zijn familie en het publiek. Maar heeft ook mooie woorden voor zijn tegenstander.

In zijn overwinningsspeech richt Alcaraz zich eerst tot Zverev. "Ik weet dat je ongelooflijk hard wekt en dat je snel ook dit toernooi zal winnen", zegt de 21-jarige Spanjaard over de verliezend finalist.

Vervolgens bedankt Alcaraz zijn team. "Zij doen geweldig werk. Ik ben heel dankbaar voor mijn team en alle mensen om me heen. Iedereen in mijn team geeft hart en ziel om mij te laten verbeteren als speler en persoon. Ik noem jullie mijn team, maar jullie zijn ook familie, dus heel erg bedankt."

Ook zijn echte familie heeft hem erg geholpen in zijn carrière. Alcaraz voelt de steun van zijn ouders, zelfs als zij niet aanwezig zijn bij wedstrijden. "Mijn ouders en broers zijn hier, veel familie steunt mij hier en dat is geweldig. Maar ook als jullie niet in real-life aanwezig zijn volgen jullie thuis alles via tv en voel ik ook jullie support."

Kinderdroom

Alcaraz heeft zijn kinderdroom uit laten komen met de eindzege op het toernooi in Parijs. "Toen ik klein was zette ik na school altijd meteen de tv aan om dit toernooi te bekijken. En nu sta ik hier zelf met de trofee", vertelt de Spanjaard emotioneel. Het is zijn derde Grand Slam-winst. Hij treedt in de voetsporen van zijn 38-jarige landgenoot, Rafael Nadal, die de vorige editie van Roland Garros won.

Tot slot bedankt Alcaraz het publiek. "Het was een mooie reis met het publiek van de eerste wedstrijd van het toernooi tot vandaag. Ik heb veel support gekregen, niet alleen tijdens de wedstrijden, maar ook bij trainingen. Ik voelde me thuis. Jullie hebben dit toernooi heel speciaal gemaakt en ik zie jullie snel weer."