Ex-toptennisster Kiki Bertens deelt heuglijk nieuws: 'Welkom lieve Bo'

Kiki Bertens is voor de tweede keer bevallen. De voormalig toptennisster deelt het fijne nieuws op Instagram, met de tekst: 'Welkom lieve Bo.' Haar dochter is op vrijdag 28 juni geboren.

Bertens wordt op Instagram overspoeld met felicitaties, van bekende mensen tot aan oud-collega's. Zo ontvangt zij felicitaties van Romee Strijd, Michäella Krajicek, Diede de Groot en Demi Schuurs. In 2022 kregen Bertens en haar vriend Remko de Rijke ook al een kindje, Mats.

Tenniscarrière

Eind 2021 maakte de nu 32-jarige Bertens een einde aan haar rijke carrière. Ze won tien WTA-toernooien in het enkelspel en ook nog eens tien in het dubbelspel. Haar beste prestatie op een Grand Slam is het behalen van de halve finale op Roland Garros, in 2016. In 2018 kwam ze ook nog tot de kwartfinale van Wimbledon.

Tweemaal in haar leven versloeg Bertens de nummer één van de wereld. Simona Halep in 2018 en Ashleigh Barty in 2019. Dat waren ook de beste jaren uit haar carrière. In die periode won zij vijf toernooien en in beide jaren sloot zij het jaar af als de nummer negen van de mondiale ranglijst.

Bertens aan de slag als trainer

Bertens is nog altijd actief in de tenniswereld. De in Weteringen geboren Bertens is momenteel werkzaam als jeugdtrainer bij de tennisbond en assistent-captain van het Billie Jean King Cup-team.