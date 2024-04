Gigantische stunt Suzan Lamens helpt Nederlandse tennissters aan tweede zege in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben ook het tweede duel in de Billie Jean King Cup gewonnen. Na de zege op Turkije van maandag werd een dag later Letland met 2-1 verslagen. Suzan Lamens legde de basis voor de winst met een geweldige stunt in haar enkelspelpartij.

Lamens trad aan tegen Jelena Ostapenko. De Letse is de nummer tien van de wereld en won in 2017 zelfs al eens Roland Garros. Daar trok de Nederlandse, die zelf 164e staat op de wereldranglijst, zich niets van aan. Lamens versloeg Ostapenko in twee sets: 7-6, 6-4.

Daarmee bracht Lamens Nederland weer langszij, want eerder op de dag had Eva Vedder haar partij verloren. Darja Semenistaja was in drie sets te sterk voor de Nederlandse: 6-2, 3-6, 6-3. De stand na twee enkelspelpartijen tussen beide landen was daarmee 1-1 en dus moest het dubbelspel de beslissing brengen.

Daarin stond Lamens opnieuw tegenover Ostapenko, maar deze keer stond er ook bij Nederland een nummer tien van de wereld op de baan. Demi Schuurs staat namelijk op die plek op de wereldranglijst van het dubbelspel. Het Nederlandse duo versloeg Ostapenko en Semenistaja in twee sets en pakte daarmee de winst: 7-6, 6-3.

Strijd om promotie

Nederland strijdt deze week met Letland, Portugal en Turkije om een plekje in de play-offs van de Billie Jean King Cup. De tennissters zitten op dit moment op het een na hoogste niveau. De groepswinnaar plaatst zich voor de play-offs en daarin kan er promotie naar het hoogste niveau worden afgedwongen.

Nederland staat er goed voor met twee overwinningen. De Nederlandse vrouwen spelen woensdag nog tegen Portugal en een nieuwe zege is genoeg voor de groepswinst. De Portugese vrouwen verloren beide duels tot nu toe.

Rel rond kopvrouw Arantxa Rus

De Nederlandse vrouwen moeten het deze week doen zonder Arantxa Rus. De nummer 54 van de wereld meldde zich een paar dagen voor de wedstrijden af en dat zette kwaad bloed bij het team. Captain Elisa Tamaëla liet weten dat 'ze zich in de steek gelaten voelden'.