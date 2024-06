Jesper de Jong zet eerste stap richting debuut op Wimbledon

Jesper de Jong heeft zijn eerste stap gezet richting Wimbledon. De 24-jarige tennisser overleefde de eerste ronde van de kwalificatie. Hij won met 7-6 (7) 6-2 van Denis Kudla.

De Jong zal nog twee wedstrijden moeten winnen om door te stromen tot het hoofdtoernooi van Wimbledon. In de volgende ronde speelt hij tegen de Japanner Sho Shimabukuro of de Slowaak Jozef Kovalík.

De Jong is in de vorm van zijn leven. Hij is inmiddels opgeklommen tot plek 119 van de wereld. Alleen Tallon Griekspoor (28) en Botic van de Zandschulp (96) staan hoger. Eerder dit jaar kwalificeerde De Jong zich voor zijn eerste grandslamtoernooi. Op de Australian Open overleefde hij ook de eerste ronde.

Jesper de Jong

De Jong heeft ervaring met kwalificatietoernooien. Recent was hij succesvol in het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Hij won drie rondes en mocht meedoen in het hoofdtoernooi. Ook hier speelde hij goed. In de eerste ronde versloeg hij nummer 29 van de wereld Jack Draper. En ook tegen de uiteindelijke winnaar Carlos Alcaraz hield De Jong aardig stand. Hij pakte zelfs een set.

Tim van Rijthoven

Tim van Rijthoven was de enige andere Nederlander die nog kans maakt zich te kwalificeren voor het grootste grastoernooi ter wereld. De voormalig winnaar van de Libéma Open mocht meedoen door zijn Protected Ranking-status. Het lukte hem niet om in de eerste ronde te winnen van Yasutaka Uchiyama. Van Rijthoven won nog wel de eerste set in een tiebreak, maar verloor uiteindelijk met 7-6 (8) 6-7 (7) 6-1. Griekspoor en Van de Zadschulp zijn al geplaatst.

In het kwalificatietoernooi van de dames spelen Nederlanders Arianne Hartono en Suzan Lamens om een ticket voor het hoofdtoernooi.

Botic van de Zandschulp is door gelukje tóch geplaatst voor Wimbledon Een gelukje voor Botic van de Zandschulp: hij hoeft geen kwalificatiewedstrijden te spelen voor Wimbledon. Omdat Jiri Lehecka geblesseerd is uitgevallen, heeft Van de Zandschulp een rechtstreeks ticket voor het toernooi gekregen.

Wimbledon

Wimbledon wordt gezien als het meest prestigieuze tennistoernooi van de kalender. De 137e editie wordt gespeeld tussen 1 juli en 14 juli. Bij de mannen is Carlos Alcaraz de titelverdediger. De Tsjechische Markéta Vondroušová, nu nummer zes van de wereld, won vorig jaar bij de vrouwen. Nederlander Wesley Koolhof won het dubbelspel met Neal Skupski, maar doet dit jaar mee met een andere partner.