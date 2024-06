Geen Wimbledon voor Tim van Rijthoven: grasspecialist gaat ten onder in kwalificatie

Tim van Rijthoven heeft moeten buigen voor Yasutaka Uchiyama in de eerste ronde van de kwalificatie voor Wimbledon. Na twee goede sets met vele aces ging het helemaal mis in het derde bedrijf, waarin Van Rijthoven kansloos was.

Zowel Van Rijthoven als Uchiyama waren gedurende de eerste twee sets goed tijdens hun servicegames. Zo kon Van Rijthoven in de openingsset liefst negen aces noteren. Het gevolg was dat er geen breaks waren in beide sets; in tweede set was er zelfs maar één enkel breakpoint te noteren, dat door de Nederlander niet werd benut. Van Rijthoven won de eerste tiebreak met 8-6, maar begon slecht aan de tweede. Die verloor hij dan ook (7-3), waardoor het aankwam op de derde set.

Daarin stortte Van Rijthoven als een kaartenhuis in elkaar. Door onder meer drie love games kwam Uchiyama tot 5-0, waarna Van Rijthoven nog de eer redde. De Japanner maakte het daarna wel af: 6-1. En dus mag de nummer 203 van de wereld blijven hopen op een ticket voor Wimbledon, in tegenstelling tot de grasspecialist uit Roosendaal.

Rentree

Van Rijthovens terugkeer na lang blessureleed verloopt nog niet ideaal. Hij heeft nog last van zijn elleboog en verloor bij zijn rentree op Rosmalen met 0-2 van Zizou Bergs. Nu was hij dus eveneens na één ronde klaar. Twee jaar geleden won hij Rosmalen nog en verbaasde hij vriend en vijand bij zijn debuut op Wimbledon door de vierde ronde te behalen. Hij werd toen uitgeschakeld door latere winnaar Novak Djokovic, waarvan hij nog wel een set afsnoepte.

Nederlanders

Naast Van Rijthoven speelt ook Jesper de Jong kwalificatie voor Wimbledon. Hij speelt op maandagavond tegen de Amerikaan Denis Kudla (ATP 167). De Jong kan de wedstrijd met vertrouwen tegemoet gaan. Hij behaalde eerder dit jaar de Australian Open en Roland Garros via de kwalificaties, waar hij beide keren verloor tegen de latere winnaar. Ook won hij afgelopen zaterdag een Challenger in Sassuolo.

Tallon Griekspoor was al automatisch geplaatst voor Wimbledon. Botic van de Zandschulp zou ook kwalificatie moeten spelen, maar is vanwege een blessure van Jiri Lehecka eveneens direct geplaatst.