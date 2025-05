Nederlandse tennisser bezig aan knappe opmars op wereldranglijst dubbelspel

De Nederlandse tennisser Sem Verbeek is bezig aan een snelle opmars op de ATP-wereldranglijst in het dubbelspel. De 31-jarige Amsterdammer won recent zijn eerste ATP500-titel. In korte tijd steeg hij twaalf posities op de wereldranglijst.

Na het pensioen van dubbelspecialist Wesley Koolhof is er een gat ontstaat van Nederlanders in de top van het dubbelspel. Koolhof stond enkele jaren geleden nummer één van de wereld, maar ging in 2024 met pensioen. Zover is Verbeek nog niet, maar hij lijkt zijn piek nog niet bereikt.

Winst van groot toernooi

Het winnen van het ATP500-toernooi van München samen met zijn Zweedse partner Andre Göransson was een uniek moment in de carrière van Verbeek. Nog nooit won de huidige Nederlands kampioen zo'n grote titel.

Verbeek is gestegen naar plek 32 van de wereldranglijst en is daarmee de hoogstgeplaatste landgenoot. Eerder dit jaar haalde de linkshandige speler de halve finales van de Australian Open. Dat liet zijn verbeterende vorm zien, want daarvoor wist hij nooit verder te komen dan de tweede ronde op een grandslamtoernooi.

Roland Garros

Het volgende grandslamtoernooi begint over enkele weken. Roland Garros staat op het programma en is de ideale kans voor Verbeek om verder te stijgen op de wereldranglijst. Hoewel de titel in München ook op een gravelondergrond was, kwam hij op de Franse klei van Roland Garros nooit verder dan de eerste ronde.

Nederlanders in top 100

Verbeek is niet de enige Nederlander die successen behaald in het dubbelspel. De 33-jarige Sander Arends is Nederlander nummer twee in de top vijftig en bezit plek 41. De 41-jarige Jean-Julien Rojer - drievoudig grandslamwinnaar - is nog niet van de tennisbaan te slaan. Hij staat 68ste op de wereldranglijst.

Robin Haase (80), David Pel (86), Matwé Middelkoop (89) en Bart Stevens (90) maken de lijst van Nederlanders in de top 100 van het dubbelspel compleet.