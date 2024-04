Novak Djokovic is de oudste nummer één ooit op mondiale tennisranglijst

Novak Djokovic is nog altijd de nummer één op de wereldranglijst en is daarmee de oudste tennisser ooit die op die positie staat. De ATP-ranglijst werd in 1973 ingevoerd.

De Serviër is maandag, bij het updaten van de nieuwe stand, 36 jaar en 322 dagen oud. Roger Federer verloor zijn eerste plek in de stand toen hij 36 jaar en 320 dagen oud was. Djokovic stond voor het eerst bovenaan de ranglijst toen hij 24 jaar en 43 dagen oud was.

Dat laatste is dan weer geen record. Carlos Alcaraz werd in 2022 namelijk de jongste speler in de geschiedenis op plek één. De Spanjaard, die nu derde staat, was toen 19 jaar en 131 dagen. Jannik Sinner beleeft tot nu toe een topjaar en staat tweede op de ATP-ranglijst.

Tallon Griekspoor is de hoogstgeklasseerde Nederlander met plek 26, ook Botic van de Zandschulp (86e) staat in de top 100.

Prijzenkast Novak Djokovic

Djokovic won in zijn carrière tien keer de Australian Open, drie keer Roland Garros, zeven keer Wimbledon en vier keer US Open. Hij won dan ook de meeste Grand Slams van iedereen. Met 98 titels in totaal staat hij derde in het open tijdperk (vanaf 1968). Alleen Jimmy Connors (109) en Federer (103) wonnen meer prijzen.