Sensatie: 17-jarige Mirra Andreeva naar halve finale Roland Garros

De 17-jarige Mirra Andreeva heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Rus - die onder de neutrale vlag tennist - won donderdag met 2-1 in sets van Aryna Sabalenka.

Het is het beste resultaat ooit op een Grand Slam van Andreeva, die in april pas zeventien jaar werd. Haar vorige beste resultaten waren vierde rondes op de Australian Open (2024) en Wimbledon (2023). Andreeva is momenteel de nummer 38 van de wereld.

Mirra Andreeva (16) bijt zichzelf in arm, maar vindt vierde ronde Australian Open 'niet bijzonder' Mirra Andreeva is een van de grote verrassnigen van de Australian Open 2024. De Russische tennisster van 16 jaar staat in de vierde ronde van het grandslamtoernooi. Van alle speelsters onder de 19 jaar staat ze het hoogst op de WTA-ranking (47e).

De tienersensatie had het knap lastig tegen Sabalenka, die als Belarussische ook onder de neutrale vlag moest tennissen. De eerste set ging dan ook naar Sabalenka: na de nodige pijn en moeite werd het 7-6 (7-5) voor de vrouw uit Belarus.

Veel toppers uitgeschakeld

Vervolgens draaide Andreeva het compleet om tegen de nummer twee van de wereld. Zij won de twee volgende sets met 6-4 en 6-4. In de halve finale neemt Andreeva het door de zege op tegen Jasmine Paolini. De Italiaanse won eerder op de dag van Elena Rybakina. Paolini is de nummer vijftien van de wereld, Rybakina staat op de vierde plek. Twee van de wereldtoppers moesten het strijdtoneel dus verlaten in de kwartfinale.

De andere halve finale gaat tussen Iga Swiatek en Coco Gauff. De Poolse Swiatek rekende in de kwartfinale af Marketa Vondrousova (2-0), terwijl de Amerikaanse Gauff van Ons Jabeur won. Tegen de Tunesische tennisster werd het 2-1. De Tsjechische Vondrousova is de nummer zes van de wereld.