Toptennisser Novak Djokovic ontploft tijdens training en scheldt er op los

Een trainingssessie op het Mutua Madrid Open eindigde onverwacht in complete chaos. Novak Djokovic verloor tijdens een oefenpartij zijn zelfbeheersing en liet zich op ongekende wijze gaan. Zijn uitbarsting verraste omstanders én zorgde voor opschudding op sociale media.

Toen Djokovic hoorde dat Matteo Arnaldi zijn eerste tegenstander in Madrid zou zijn, stapelde de frustratie zich razendsnel op. Tijdens een oefenpartij met Arthur Fils sloegen de stoppen door. "Fck you, fck you sport en f*ck you tennis. Dat is de ineenstorting van het systeem. Totale ineenstorting van het systeem", riep hij woest, vlak voordat hij zijn racket op de grond smeet.

De beelden van het incident werden breed gedeeld op sociale media. Fans en experts reageerden vol verbazing op de uitbarsting van een speler die doorgaans bekendstaat om zijn mentale kracht en kalme uitstraling, zelfs onder druk.

Alle ogen gericht op Djokovic

Zijn terugkeer naar Madrid na twee jaar afwezigheid vindt plaats onder een vergrootglas. Door de blessure van Carlos Alcaraz wordt Djokovic gezien als het gezicht van het ATP-1000-toernooi. Die extra aandacht lijkt hem eerder te belasten dan te inspireren. Zijn uitbarsting geeft een ongefilterde inkijk in de mentale druk die hij voelt, nog voordat er een officiële bal is geslagen.

Interessante clash in de maak

De jonge Italiaan Matteo Arnaldi plaatste zich overtuigend voor de tweede ronde na een knappe overwinning op Borna Ćorić: 4-6, 6-4, 7-5. Hij wist zich knap terug te knokken na een verloren eerste set en hield het hoofd koel in de slotfase. Arnaldi lijkt in topvorm en zal met vertrouwen het duel met Djokovic tegemoetzien.

De mentale strijd is al begonnen voordat Djokovic en Arnaldi de baan hebben betreden. De woedeuitbarsting van de Serviër werpt een schaduw over zijn voorbereiding en zorgt ervoor dat zijn optreden zaterdag tegen Arnaldi met nóg meer belangstelling zal worden gevolgd.