'Blijkbaar mocht het niet zo zijn': turnster Eythora Thorsdottir deelt dramatisch nieuws

Vreselijk nieuws voor turnster Eythora Thorsdottir. De 25-jarige Nederlandse heeft haar voet gebroken en kan daardoor niet meedoen aan de Olympische Spelen deze zomer in Parijs. Dat maakt ze Thorsdottir bekend via Instagram.

'Mijn olympische droom Parijs 2024 is voorbij...', schreef Thorsdottir op sociale media. 'Vandaag heb ik tijdens de podiumtraining voor de olympische proeven een stom ongeluk gehad tijdens het opstijgen van mijn afspringen van de balk. Het resulteerde in het breken van mijn voet op vier plaatsen.'

Operatie

Door de vreselijke breuk moet Thorsdottir ook onder het mes. Volgende week is de operatie. Ze omschrijft het ook als een 'k*t dag'. En terecht natuurlijk. 'Helaas heb ik de laatste tijd veel downs in het leven gehad. Hoop dat dit de laatste zal zijn', zette ze erbij. 'Blijkbaar had het gewoon niet mogen zijn.'

Onder de post regent het reacties van andere turnsters. Zelf heeft Thorsdottir nog een mooie boodschap voor haar collega's van TeamNL. 'Ik wil alle meiden veel succes wensen voor de komende olympische proeven', vertelde ze.

Thorsdottir op de Spelen

Thorsdottir had voor de derde keer mee kunnen doen aan de Olympische Spelen, ze was er eerder in 2016 (Rio de Janeiro) en 2021 (Tokio) bij. Een olympische medaille won ze nog niet. Wel hangen er twee zilveren (balk, 2017 en vloer, 2019) en een bronzen (vloer, 2017) EK-medaille in haar prijzenkast.

Komend weekend worden bij de NK in Rotterdam de eerste olympische tickets vergeven.