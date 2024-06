Comeback makende Errol Zimmerman gaat los over Rico Verhoeven: 'Niet mijn stijl'

Errol Zimmerman gaat zijn comeback maken in de kickboksring bij K1. Sportnieuws.nl sprak met de 38-jarige vechter en daarbij ging het vooral over Rico Verhoeven. Zimmerman sloeg Verhoeven in 2012 binnen één minuut knock-out. "Volgens mij werd hij pas wakker in de kleedkamer."

"We hebben drie keer tegen elkaar gevochten", zegt Zimmermann over Verhoeven. "De eerste keer was bij It's Showtime. Toen heb ik hem in de eerste ronde knock-out geslagen. Volgens mij werd hij pas wakker in de kleedkamer. Maar daarna heeft hij echt heel goede stappen gemaakt. Chapeau voor die jongen."

Verhoeven won dan ook die andere twee gevechten en is nu ook al een tijd de wereldkampioen van de zwaargewichten bij Glory. Zimmerman vocht voornamelijk bij K1, een beetje de voorloper van Glory: "Bij K1 komen ze tenminste écht om te vechten."

'Een beetje dat punten tikken'

Daar ligt ook het commentaar van Zimmerman op de stijl van Verhoeven. "Rico vind ik zelf ook niet echt een vechter, maar is een atleet. En wat hij doet in de ring, doet hij goed. Tegenwoordig wil iedereen net zoals hem zijn; een beetje dat punten tikken. Maar dat systeem is niet voor iedereen."

"Het is niet mijn stijl, ik hou er niet van, maar het past bij hem. Ik ben echt meer een beuker. Op dit niveau kan niemand van hem winnen. Tenzij ze echt met hun hart knokken. Ik ben de enige die hem kan verslaan, met Jamal (Ben Saddik, red.)."

Zimmerman wilde rematch tegen Verhoeven

De woorden van Zimmerman liegen er niet om: de veteraan barst nog van het zelfvertrouwen. Om die reden meldde Zimmerman zich ook bij Verhoeven en later bij Glory, om te vragen of hij mee mocht doen aan de Glory Grand Prix. "Zorg dat ik in dat toernooi kom", appte Zimmerman naar Verhoeven. "In de eerste ronde tegen jou. Dat is wat de mensen willen."

"Toen zeiden ze: 'Ja, toernooi is vol, dit en dat'." Maar toen er mensen afhaakten, werd Zimmerman alsnog niet gebeld om het achtmanstoernooi op te vullen. Hij sluit toepasselijk af: "Dus dat is vergane glorie."

Comeback Zimmerman

Zimmerman maakt na twee jaar zijn comeback in de kickbokswereld. Tussendoor spiekte hij even bij de MMA (KSW). Zimmerman vecht op 13 juni tegen Dexter Suisse (ook Nederlander).