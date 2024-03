Jairzinho Rozenstruik is helemaal terug: Surinamer verslaat ongeslagen UFC-vechter

Jairzinho Rozenstruik heeft zaterdag- op zondag flink van zich laten horen bij UFC Las Vegas 87. De Surinaamse vechter won na bijna anderhalf jaar weer een gevecht.

Rozenstruik nam het op tegen Shamil Gaziev, een Rus die tot gisteravond nog ongeslagen was in de UFC. Bigi Boy sloopte hem compleet. De ringarts kon niet anders dan de wedstrijd stoppen in de vierde ronde, omdat het gezicht van Gaziev flink was toegetakeld.

Vooral de jabs van Rozenstruik hielpen daaraan mee. Er was ook een enorm verschil in cijfers. Rozenstruik landde 127 stoten en trappen op zijn tegenstander, tegenover 22 van Gaziev in de partij. In de vierde ronde waren de cijfers gestoord: 48 om 2. Gaziev wil zijn tegenstanders altijd graag naar de grond krijgen, maar daar werkte Rozenstruik niet aan mee.

🥊🇺🇸 | #UFCVegas87 | Jairzinho Rozenstruik heeft een sterke performance neergezet. 'The Jabmaster' wist veel schade aan te brengen aan het gezicht van Shamil Gaziev. Gaziev staakte de strijd na de vierde ronde.



Carrière van Rozenstruik

De inmiddels 35-jarige Rozenstruik kwam in 2019 opeens keihard op in de UFC-wereld. Hij leek op weg naar een titelgevecht, maar kwam toen Francis Ngannou tegen. Die vechter bleek op dat moment een maatje te groot, waarna Bigi Boy nog een aantal keer verloor. Door de zege op de Rus dit weekend, bevestigt Rozenstruik zijn naam in de top van de UFC.