Levi Rigters maakt ingrijpende keuze en switcht voor cruciale Glory-partij van trainer en gym

Kickbokser Levi Rigters heeft een belangrijke knoop doorgehakt voor zijn gevecht tegen Antonio Plazibat. In de voorbereiding is het Nederlandse zwaargewicht na 12 jaar gewisseld van gym en van trainer.

Rigters zat twaalf jaar lang bij Royal Gym in Amsterdam, maar nu heeft hij de overstap gemaakt naar ARJ trainingen met coach Maik Polanen. Laatstgenoemde trainer heeft onder andere Glory-kampioen Tarik Khbabez onder zijn hoede. Rigters gaf aan dat hij de keuze voor een nieuwe coach en gym vooral op gevoel heeft gemaakt en dat hij een 'volgende stap wil zetten in zijn carrière.'

Blijdschap

Zowel Polanen als Rigters is blij dat de keuze uiteindelijk toch gemaakt is. "Het was geen makkelijke fase en keuze na 12 jaar met iemand samen te werken", vertelt Rigters bij zijn aankondiging op Instagram. Ook Polanen laat weten dat hij blij is om het zwaargewicht in zijn kamp te hebben. "Ik heb een aantal vechters voor hem gehad waarmee ik geen band had. Maar Levi is een leergierige jongen die veel respect heeft. en staat open voor verbetering."

Volgende partij

Voor Rigters is de keuze om van sportschool te switchen een belangrijke, want in september vecht hij één van de meest cruciale partijen in zijn loopbaan. Tijdens Glory 95 op 21 september vecht het zwaargewicht in Kroatië tegen thuisvechter Antonio Plazibat. Die partij heeft wel een fors aantal belangen, aangezien de winnaar van dat gevecht waarschijnlijk tegen Rico Verhoeven mag voor de titel.