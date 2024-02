Mogelijke tegenstander Rico Verhoeven haakt af voor achtmanstoernooi, Glory zoekt vervanger

Een tegenvaller voor Glory: Nordine Mahieddine doet niet mee aan de Grand Prix, het achtmanstoernooi dat op 9 maart in Arnhem wordt gehouden. Mahieddine was de mogelijke tegenstander van Rico Verhoeven in de halve finale van het toernooi. Glory zoekt nog naar een vervanger voor de Fransman.

Glory maakt vrijdag bekend dat de Fransman niet kan voldoen aan de 'nieuwe regels op het gebied van veiligheid en gezondheid'. Wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk. De organisatie laat weten dat er in de komende dagen een vervanger zal worden aangewezen.

Mahieddine zou in eerste instantie zelf ook helemaal niet meedoen aan het toernooi. Hij werd vorige maand aangewezen als vervanger van Antonio Plazibat. Nu moet Glory dus opnieuw op zoek naar een invaller.

Mogelijk gevecht tegen Verhoeven

Mahieddine zou in Arnhem vechten tegen Nabil Khachab. De winnaar van die partij zou het in de halve finale mogelijk moeten opnemen tegen Verhoeven. Dan moet de Nederlander natuurlijk wel eerst van Sofian Laïdouni winnen. Dat was op papier de moeilijkste tegenstander voor Verhoeven, maar daar koos hij zelf voor.

Rico Verhoeven over de offers die hij maakt: 'Ik hoop dat ze me een zeer liefdevolle vader vinden' Rico Verhoeven maakt zich op voor weer een nieuwe uitdaging in zijn kickbokscarrière. Op 9 maart stapt hij de ring in voor het achtmanstoernooi van Glory. Een toernooi dat te vergelijken is met het vroegere K1. De grote vraag is wat Verhoeven eigenlijk nog te bewijzen heeft, nu hij al tien jaar wereldkampioen is. Een gesprek met Rico Verhoeven over het lange leven aan de top.

Andere deelnemers

In de eerste ronde staan er nog twee andere partijen op het programma. Levi Rigters vecht tegen Uku Jürjendal, die vorig jaar Badr Hari wist te verslaan. Ook zullen Tariq Osaro en Bahram Rajabzadeh tegen elkaar vechten. Osaro was in de december de laatste vechter die het tegen Verhoeven op nam, maar hij verloor van de King of Kickboxing.