Mogelijke tegenstander Rico Verhoeven lekt uit: één van deze twee vechters wordt waarschijnlijk zijn opponent

Rico Verhoeven zal in juni zijn titel verdedigen, maar tegen wie is nog niet bekend. The King of Kickboxing gaf zelf al wat hints, maar online gonst het van de geruchten. In de vechtsportwereld zijn alle mogelijke tegenstanders bekeken, waardoor er slechts twee namen overblijven, waarvan er één de tegenstander van Verhoeven moet zijn.

De eerste naam die bij veel vechtsportkenners naar boven komt is die van Jairzinho Rozenstruik. Verhoeven vertelde dat hij nog nooit tegen zijn nieuwe tegenstander heeft gevochten en in dat plaatje past de Surinamer. Rozenstruik werd onlangs ontslagen door de UFC na zijn verlies tegen de Russische MMA-vechter Sergei Pavlovich. Sindsdien zit Bigi Boy zonder organisatie, waardoor een stap naar Glory een logische lijkt. Ook omdat Rozenstruik in het MMA enkel staand vecht en nooit worstelt of naar de grond gaat.

Er hangt echter een grote maar aan een mogelijke partij tussen Verhoeven en Rozenstruik. De Surinamer zou een inreisverbod hebben en daarom Nederland niet in mogen. Rozenstruik traint veel in Amerika en daardoor is hij lang niet in Nederland geweest. Als hij daadwerkelijk een inreisverbod heeft, dan lijkt een partij met Verhoeven uitgesloten. De huidige zwaargewichtkampioen van Glory lijkt zeker in Nederland te willen vechten.

Artem Vakhitov

De tweede vechter die in beeld is voor een partij met Verhoeven is de Rus Artem Vakhitov. De bekende vechtsportjournalist Tim Wheaton kwam met het nieuws dat Glory in gesprek is met de Russische vechter over een titelpartij in het zwaargewicht. Vakhitov werd in 2022 ontslagen door de organisatie, door de oorlog in zijn thuisland Rusland. Daarna vocht hij onder andere in de Dana White Contender Series, waardoor hij een UFC-contract verdiende. Toch lijkt Vakhitov nu terug te gaan naar Glory.

Vakhitov is bij Glory een bekende naam. Zo won de Rus van de iconische UFC-vechter Alex Pereira. Toch is er ook veel kritiek op een mogelijke partij tussen Vakhitov en Verhoeven. De mogelijke opponent van The King of Kickboxing is geen natuurlijke zwaargewicht. Vakhitov vecht al zijn hele leven op licht zwaargewicht en daarom vinden veel mensen dat Verhoeven aan grote namen in zijn eigen divisie voorbij gaat. De verwachting is wel dat een partij met Vakhitov spoedig wordt aangekondigd, aangezien de gesprekken al in een afrondende fase zijn.