OnlyFans-sterren Elle Brooke en Paige VanZant komen in titelgevecht niet verder dan gelijkspel

Het boksdebuut van Paige VanZant is zaterdagavond niet uitgelopen op een succes. De OnlyFans-ster en oud-UFC-vechter nam het op tegen collega Elle Brooke in een titelgevecht, maar de twee kwamen niet verder dan een gelijkspel.

Brooke is een bekende bokser en vooral een bekende in Engeland. Ze heeft een florerend OnlyFans-account en ze is bekend als groot fan van Manchester City. VanZant begon haar carrière als UFC-vechter, maar nadat ze geen contract meer krijg bij de vechtsportorganisatie stortte ze zich op OnlyFans. Daar werd ze ook een bekendheid en harkte ze miljoenen binnen met haar werk. VanZant bokste nog nooit een officiële wedstijd, maar in de UFC vocht ze tegen vechtsters als Rose Namajunas en Amanda Ribas.

Partij

De partij tussen Brooke en VanZant vond plaats in Houston en de titel voor vrouwen in de organisatie Misfit Boxing stond op het spel. Brooke is kampioene en VanZant was de uitdager. De kampioene leek op weg naar een makkelijke overwinning, aangezien ze in de eerste ronde VanZant al tegen het canvas sloeg. De Amerikaanse stond op en kon doorvechten, maar ze begon dus met een forse puntenachterstand. In het gevecht van vijf rondes deed VanZant uiteindelijk genoeg om een gelijkspel uit het vuur te slepen. De jury's scoorden het gevecht 48-46, 46-48, 47-47, waardoor de partij eindigde in een niet unaniem gelijkspel.

𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 🥊💥



Brought to you by @OnlyFans #XSeries15 | @MisfitsBoxing | May 25 pic.twitter.com/WGhHGbQqlq — MF & DAZN X Series (@MF_DAZNXSeries) May 26, 2024

Revanche

Opmerkelijk was dat beide vrouwen na het gevecht gelijk in waren voor een revanche. Volgens de twee viel er een hoop geld te verdienen in de rematch en dus waren ze daar allebei wel voor in. Vanzant gaf na afloop ook nog een aantal mooie woorden mee aan haar tegenstander. "Ik wist dat dit een heel lastig gevecht ging worden. Ik heb haar laatste partijen gezien en ze is heel lastig te verslaan." Brooke is vooral positief over de revanchepartij. "Ik ben simpelweg nog niet ervaren genoeg om te denken dat ik de rematch honderd procent ga winnen. Door die knockdown denk ik echter wel dat ik als winnaar uit de bus kom."