Vechtsportfans reageren massaal op oproep Glory: Jamal Ben Saddik moet meedoen aan achtmanstoernooi

Glory heeft vrijdagavond op sociale media een opvallend bericht geplaatst. De organisatie maakte eerder op de dag bekend dat Nordine Mahieddine niet meedoet aan de Grand Prix, het achtmanstoernooi dat op 9 maart in Arnhem wordt gehouden. Glory plaatste later op de dag een poll met drie mogelijke vervangers. De fans lieten duidelijk hun voorkeur merken: Jamal Ben Saddik.

Glory liet fans kiezen tussen Benjamin Adegbuyi, Cihad Kepenek en Ben Saddik. Dat die laatste tussen de opties staat, is vrij opvallend. Glory negeerde hem namelijk eerder toen het een vervanger voor Antonio Plazibat zocht. Toen was het verhaal dat het toernooi te snel na de dopingschorsing van Ben Saddik kwam, maar hij had zelf graag meegedaan. De organisatie koos toen voor Mahedienne, maar die is er dus zelf ook niet bij in het Gelredome.

Glory liet weten dat het de komende dagen een vervanger gaat aanwijzen en het lijkt erop dat het Ben Saddik nu wel een van de opties is. Als het aan de fans ligt dan gaat Ben Saddik zeker meedoen. Op X en Instagram kreeg hij al snel meer dan tachtig procent van de stemmen.

Ben Saddik vs Verhoeven?

Als Ben Saddik de plek van Mahedienne overneemt dan kan hij in de halve finale eventueel tegen Rico Verhoeven komen. Dat zou een pikante ontmoeting zijn, want de twee vochten in 2021 tegen elkaar om de wereldtitel. Verhoeven won, maar liep een iconische wond in het gezicht op tijdens het gevecht.

Rico Verhoeven met de wond die veroorzaakt werd door Jamal Ben Saddik. © Getty Images

Afhaken Mahedienne

Glory maakte vrijdag bekend dat Mahedienne niet kon voldoen aan de 'nieuwe regels op het gebied van veiligheid en gezondheid'. Wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk.

Mahieddine zou in Arnhem vechten tegen Nabil Khachab. De winnaar van die partij zou het in de halve finale mogelijk moeten opnemen tegen Verhoeven. Dan moet de Nederlander natuurlijk wel eerst van Sofian Laïdouni winnen. Dat was op papier de moeilijkste tegenstander voor Verhoeven, maar daar koos hij zelf voor.

Rico Verhoeven over de offers die hij maakt: 'Ik hoop dat ze me een zeer liefdevolle vader vinden' Rico Verhoeven maakt zich op voor weer een nieuwe uitdaging in zijn kickbokscarrière. Op 9 maart stapt hij de ring in voor het achtmanstoernooi van Glory. Een toernooi dat te vergelijken is met het vroegere K1. De grote vraag is wat Verhoeven eigenlijk nog te bewijzen heeft, nu hij al tien jaar wereldkampioen is. Een gesprek met Rico Verhoeven over het lange leven aan de top.

Andere deelnemers

In de eerste ronde staan er nog twee andere partijen op het programma. Levi Rigters vecht tegen Uku Jürjendal, die vorig jaar Badr Hari wist te verslaan. Ook zullen Tariq Osaro en Bahram Rajabzadeh tegen elkaar vechten. Osaro was in de december de laatste vechter die het tegen Verhoeven op nam, maar hij verloor van de King of Kickboxing.