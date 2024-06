Aad de Mos kijkt met grote interesse naar Kroatië: 'Voor Ajax hangt er heel veel vanaf'

""Bij Kroatië ben ik benieuwd naar Sutalo en Sosa", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening

"Kroatië heeft een goede ploeg, echt een toernooiploeg", zegt De Mos. Daarmee doelt hij op de recente successen van de Kroaten op de afgelopen twee WK's, waarbij het beide keren de halve finale haalde. De analist gaat voor een 'gelijkspelletje' in de wedstrijd tegen Spanje op het EK voetbal, zaterdag om 18:00 uur: 2-2.

"Bij Kroatië ben ik benieuwd naar (Josip, red.) Sutalo en (Borna, red.) Sosa. Of zij hetzelfde niveau halen als bij Ajax, want dat is niet al te hoog. Ajax zal kijken of ze goed spelen, want ze willen ze allebei verkopen. Voor Ajax hangt er heel veel vanaf." Beide spelers kwamen afgelopen zomer naar Amsterdam, waar zij niet konden imponeren.

Eerder op de dag (om 15:00 uur) speelt Hongarije tegen Zwitserland. De Mos voorspelt ook daar een gelijkspel: 1-1. De EK-speeldag wordt afgesloten met de wedstrijd tussen Italië en Albanië om 21:00 uur. "Albanië, dat is een linke ploeg. Onderschat die ploeg niet. Maar Italië pakt toch een kleine overwinning: 1-0."

