Aimé Omgba wil weg uit Breda: 'Ik adviseer spelers niet naar NAC te gaan'

Aimé Omgba uit Leiden wil weg bij NAC. De middenvelder vindt dat de club uit Breda wel wat meer mag meewerken met zijn gewenste transfer. Hij richt zijn verbale pijlen onder meer op commissaris technische zaken Pierre van Hooijdonk.

Omgba, die Kameroense roots heeft, weet dat het Belgische KAA Gent hem wil halen. Zijn salaris kan bij die club vijftien keer hoger uitkomen dan bij NAC, weet De Telegraaf. NAC heeft een bod van 2,5 miljoen euro voor Omgba geweigerd.

Dat bevalt hem niet. " Ik zou willen zeggen: stop met spelletjes spelen. Probeer mij niet te managen, maar ga NAC managen en probeer er een stabiele club van te maken, waar een professionele topsportcultuur gaat heersen", zegt hij. "Ik krijg sterk het gevoel dat NAC mij als een product ziet."

Pierre van Hooijdonk

Hij vindt het wrang dat ook Pierre van Hooijdonk het onderste uit de kan wil halen. De voormalig spits ging toen hij bij Nottingham Forest speelde nota bene in staking om zo een transfer te forceren. Uitgerekend hij zou de houding van Omgba moeten begrijpen.

" Ik ben transfervrij naar NAC Breda gekomen, heb altijd alles voor de club gegeven en bijgedragen aan de promotie. Nu krijg ik te horen dat het puur business is. Door de handelswijze van de club heeft Gent de stekker uit de transfer getrokken. Ik adviseer spelers niet naar NAC te gaan", zegt hij.

Peter Maas

Hij weet dat technisch directeur Peter Maas heeft toegezegd dat de club mee zou werken met zijn vertrekwens. Die spreek dat tegen.