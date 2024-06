'Etienne Vaessen kan kiezen tussen lucratief avontuur in Azië of contract bij promovendus'

De transfervrije Etienne Vaessen is in de Eredivisie één van de meest begeerde doelmannen van het moment. De keeper van RKC Waalwijk trekt echter ook belangstelling vanuit het buitenland. Zo zou hij ook een stap naar Azië kunnen maken.

Volgens Voetbal International zou het Iraanse Persepolis FC zich hebben gemengd in de strijd om Vaessen. De doelman heeft daardoor de keuze om naar Azië te vertrekken of in Nederland te blijven. Vaessen is ook al een tijd in gesprek met FC Groningen. De promovendus heeft een driejarig contract klaarliggen, met een optie voor nog een extra jaar. Volgens VI was een akkoord over dat contract helemaal niet ver weg.

Persepolis FC

Het Iraanse Persepolis FC wordt gezien als één van de grootste clubs van Azië. De ploeg uit hoofdstad Teheran speelt in een stadion waar maar liefst 100.000 mensen in kunnen. Persepolis kan Vaessen een lucratief avontuur bieden met een salaris waar FC Groningen waarschijnlijk niet aan kan tippen. De promovendus heeft er dus plots een concurrent bij. Waar de voorkeur van Vaessen ligt is nog niet bekend.

🚩🏆 یک هفته پیش در چنین ساعاتی؛ پرچم پرسپولیس بر بام فوتبال ایران کوبیده شد pic.twitter.com/weQLHqcnb2 — Persepolis (@PersepolisFC) June 8, 2024

Vaessen

Vaessen maakte de afgelopen jaren indruk als eerste keeper bij RKC Waalwijk. Dit seizoen kwam hij erg sterk terug van een zware blessure die hij opliep in een duel met Brian Brobbey. Daardoor raakte de doelman even buiten bewustzijn, waardoor er veel zorgen waren over zijn gezondheid. Sinds dat duel keept Vaessen met een helm. De doelman besloot zijn contract bij RKC niet te verlengen en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. NAC, AZ, Willem II, PSV en Feyenoord zochten contact, maar op dit moment heeft Groningen dus de beste papieren om Vaessen binnen te halen. De doelman maakte onlangs ook zijn debuut voor Suriname.

Nederlandse inbreng

Mocht Vaessen uiteindelijk kiezen voor Persepolis FC, dan treedt hij in de voetsporen van een aantal Nederlanders. Zo speelde Jurgen Locadia van augustus 2022 tot december voor de ploeg uit Teheran. Arie Haan en Frans van Balkom waren een tijdje trainer van Persepolis FC.