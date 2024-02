Ajax-beul René van der Kooij doet stap hogerop: van Hercules naar Tweede Divisie

René van der Kooij neemt na dit seizoen afscheid als trainer van Hercules. Volgend seizoen wordt hij de trainer van Rijnsburgse Boys. De 53-jarige Van der Kooij stuntte door Ajax uit te schakelen in de TOTO KNVB Beker.

Met de transfer doet de trainer een stapje hogerop. Met Hercules komt Van der Kooij uit in de Derde Divisie, terwijl Rijnsburgse Boys in de Tweede Divisie actief is. Het moet nog wel oppassen voor degradatie, want de club uit Rijnsburg staat veertiende van de achttien in de hoogste amateurcompetitie.

Van der Kooij tekent voor twee seizoenen bij Rijnsburgse Boys, met optie voor nog een seizoen, weet ESPN.

Van der Kooij beleeft met het Utrechtse Hercules een successeizoen. Het zorgde voor een wereldwijde sensatie door Ajax uit te schakelen in de tweede ronde van de KNVB Beker. Hercules stuntte bijna nóg een keer, maar in de achtste finale was Cambuur diep in de verlenging te sterk: 4-3.