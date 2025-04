AZ handelt snel en heeft de eerste aanwinst voor nieuwe seizoen zo goed als binnen

AZ speelt maandag de bekerfinale, maar ondertussen is de clubleiding ook al bezig met volgend seizoen. Volgens AZ-directeur Max Huiberts is het namelijk een kwestie van tijd voordat de Alkmaarders een nieuwe linksback uit Mexico binnenhalen.

Tegenover Voetbal International vertelt Huiberts dat AZ ver is met het halen van Mateo Chávez. Hij moet in Alkmaar de nieuwe linksback worden in de ploeg van coach Maarten Martens. "Het ziet er goed uit", vertelde Huiberts over de mogelijke komst van Chavez. Bij AZ gaat de Mexicaan een contract tekenen voor de komende vier seizoenen en volgens Mexicaanse media betalen de Alkmaarders een transfersom van om en nabij de twee miljoen euro.

Chavez

De twintigjarige Chavez speelde zaterdagavond zijn laatste duel voor zijn huidige club Chivas Guadalajara. De Mexicaanse club speelde om een plekje in de play-offs, maar door het gelijkspel tegen Atlas (1-1) werd deze doelstelling niet gehaald. Chavez verliet in tranen het veld, omdat de Mexicaan waarschijnlijk zelf ook wist dat dit zijn laatste wedstrijd zou zijn in de kleuren van Chivas. De linksback wordt spoedig in Alkmaar verwacht voor zijn officiële presentatie en het tekenen van zijn contract.

Chavez speelt al sinds zijn jeugdjaren voor Chivas. De twintigjarige linksback speelde dit seizoen in 28 officiële wedstrijd voor zijn club mee en hij gaf in die duels vier assists. Ook speelde Chavez al meerdere interlands voor Mexico Onder 23. De Mexicaan is een aanvallend ingestelde back die niet schuwt om in de zestien meter van de tegenstander op te duiken.

Se nota cuando eres cantera de @chivas, sientes los colores y juegas por el escudo que llevas enfrente. Se te va extrañar en esa lateral Mateo Chávez, mucho éxito. 🐐❤️ pic.twitter.com/MSlISpUlIg — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) April 20, 2025

Stand

AZ is de laatste weken niet geweldig in vorm. De Alkmaarders hebben al zes officiële duels niet gewonnen en staan op dit moment zesde in de Eredivisie. De bekerfinale van maandag tegen Go Ahead Eagles is de uitgelezen kans om zeker Europees voetbal te halen. David Møller Wolfe is op dit moment de linksback bij AZ, maar hij krijgt volgend seizoen dus concurrentie van Chavez.