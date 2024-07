Bizarre beelden tijdens Copa América: Darwin Nunez krijgt klap van toeschouwer

Terwijl de focus in Nederland toch vooral op het EK ligt, komt ook de Copa América bijna ten einde. Uruguay en Colombia maakten onderling uit wie het in de finale op mag nemen tegen Argentinië en daarbij liepen de gemoederen hoog op. Spelers van Uruguay, met Liverpool-spits Darwin Nunez voorop, gingen op de vuist met toeschouwers. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld.

Op beelden is te zien hoe Nunez handig de tribune op sprong, terwijl enkele teamgenoten daar al stonden. Snel zocht hij het front op. Na wat dreigen, duwen en trekken kreeg de 28-voudig international een flinke klap op zijn hoofd, waarop het vuur oplaaide.

Pasgeboren baby's

De vechtpartij tussen met name Liverpool-aanvaller Nunez en de supporters duurde minuten, totdat beveiligingspersoneel ingreep. Volgens Uruguay-aanvoerder Jose Maria Gimenez zochten de spelers de confrontatie om hun families te beschermen. "Het was een ramp. Er was geen politie en we moesten onze gezinnen verdedigen. Er waren pasgeboren baby's. Dit is de schuld van twee of drie mensen die een paar drankjes te veel op hadden en niet weten hoe ze moeten drinken", zei de verdediger in een eerste reactie. Nunez was later ook te zien terwijl hij een van zijn kinderen troostte.

Look at his reaction, don’t blow things out of context when he had to fight because his children were in danger.



Hes absolutely gutted they had to go through that.



Maagstoot

Op het veld was de wedstrijd ook niet altijd even vriendelijk. Colombiaan Daniel Munoz kreeg nog voor rust zijn tweede gele kaart. In totaal vielen er 8 gele prenten te noteren. Davinson Sanchez leek ook nog een maagslag uit te delen aan zijn tegenstander Gimenez, zoals te zien is op deze beelden.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft laten weten onderzoek te doen naar de onlusten. "Er is geen plaats voor intolerantie en geweld op en buiten het veld." Ook op het veld dreigde Nunez al een stoel de tribune in te gooien.

Finale Copa América

Colombia plaatste zich door een doelpunt van Jefferson Lerma in het Amerikaanse Charlotte voor het eerst sinds 2001 voor de finale van de Copa América. Daarin is zondag titelverdediger Argentinië de tegenstander.