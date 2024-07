Fans zijn ineens massaal voor Colombia op Copa America nadat bloedmooie supporter viraal gaat

De Copa America is in Noord-, Midden-, en Zuid-Amerika razend populair, maar in Europa moet het toernooi concurreren met het EK én heeft het last van aftraptijden die hier midden in de nacht zijn. Maar Colombia heeft er de afgelopen dagen tienduizenden fans bij gekregen, vooral door één vrouw.

Dat Colombia inmiddels in de halve finale van de Copa America, zal veel fans in Europa wellicht zelfs ontgaan zijn. Maar woensdag- op donderdagnacht wordt de halve finale tegen Uruguay gespeeld en fans over de hele wereld hopen dat één vrouwelijke fan weer voorbij komt op sociale media.

Schaars gekleed

Voor en na de afgelopen wedstrijden van Colombia zagen steeds meer fans namelijk een schaars geklede dame voorbij komen op allerlei fanaccounts. Aan de weinige kleren is nog net te zien dat ze fan is van Colombia. Ze schroomt niet om haar uiterlijk te gebruiken en zo duizenden extra fans per dag erbij te krijgen.

VAMOS COLOMBIA TRIPLE HIJUEPUTA! pic.twitter.com/FEhrThnQX9 — Jere Baggio (@JhereJaegerFCB) July 6, 2024

Niet meer slapen

De beelden van een schuddende fan in Colombiaanse kleuren bereikten ook Europese fans, die normaal gesproken slapen tijdens wedstrijden op de Copa America. Die zeggen nu massaal hun slaap op te geven om ook midden in de nacht naar Colombia te kijken. Bovenop de EK-wedstrijden die de afgelopen weken de dagen al vulden van fans door heel Europa.

Colombia op de Copa America

Colombia is goed bezig op de Copa America. De ploeg staat dus inmiddels in de halve finales. Daarin treft het Uruguay. In de andere halve finale vechten Argentinië en Canada om een plek in de finale. In de groepsfase eindigde Colombia boven Brazilië, dat na strafschoppen tegen Uruguay al vroeg uit het Amerikaanse toernooi vloog. In de kwartfinale was Colombia met liefst 5-0 te sterk voor Panama.