Bizarre pech kost Michal Sadílek EK: FC Twente-middenvelder valt van fiets

Michal Sadílek mist het EK. De middenvelder van FC Twente viel tijdens een trainingskamp van de Tsjechische ploeg met zijn fiets en dat heeft pijnlijke gevolgen.

De 25-jarige Sadílek liep een snee in zijn been of en die was dusdanig ernstig dat er meteen een streek door het EK moet.

Sadílek oefende vrijdag nog met Tsjechië tegen Malta (5-0). Hij speelde de hele wedstrijd. "Dit is een grote tegenvaller voor ons, want Michal is een van onze ervaren spelers" , reageerde bondscoach Ivan Hasek van Tsjechië. "Hij droeg niet voor niets de aanvoerdersband tijdens de wedstrijd tegen Malta. Ik hoop dat hij snel herstelt."

Sadílek maakte een doelpunt in 24 interlands voor Tsjechië.

FC Twente

Technisch directeur Arnold Bruggink reageerde namens FC Twente: "We leven enorm met Michal mee. We weten hoe hij naar dit toernooi uitkeek. Als topsporter is dit vreselijk."