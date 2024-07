'Ze kunnen niet meer van me af': Ronald Koeman maakt toekomst bij Oranje bekend

Ronald Koeman blijft voorlopig de bondscoach van het Nederlands elftal. Momenteel staat hij met Oranje in de halve finale van het EK voetbal en Koeman is ook de man die Nederland naar het WK 2026 moet leiden.

Meerdere media hadden maandagmiddag een koffiemomentje met bondscoach Koeman in Duitsland en daar kreeg hij de vraag of hij doorgaat tot en met het WK van 2026. "Zoals het nu is wel", zei Koeman daar. "Volgens mij kunnen ze al niet meer van me af."

Daarmee doelde hij op een evaluatiemoment als Oranje al eerder op dit toernooi uitgeschakeld zou worden. Dat zou gebeuren als Nederland in de groepsfase of achtste finale het EK moest verlaten. Nu blijft Koeman er dus bij in de WK-kwalificatie en bij een goede kwalificatie ook op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Tweede termijn

Het is al het tweede termijn van Koeman als bondscoach. Eigenlijk zou hij Oranje begeleiden op het EK van 2021, maar toen kreeg hij de kans om trainer van FC Barcelona te worden. Het Nederlands elftal ging toen onder leiding van Frank de Boer onderuit in de achtste finale.

Als speler werd Koeman Europees kampioen met Nederland, op het EK van 1988. Dat was óók in Duitsland. Het is vooralsnog de enige keer dat Nederland een eindtoernooi won. Voor Koeman zou het winnen van het EK zijn tiende prijs als trainer zijn.

Bartina Koeman

De vrouw van Koeman, Bartina, maakte in aanloop naar het EK 2024 bekend dat zij opnieuw borstkanker heeft, en ditmaal chronisch. Koeman zei daar in hetzelfde gesprek over: "De gezondheid van mijn vrouw is oké. Ze heeft wel behandelingen maar dat is geen reden om te stoppen als trainer."

Alles over het EK voetbal

