Bondscoach Ronald Koeman krijgt tijdens EK trap na uit Roemenië: 'Het zou goed zijn als ze hem ontslaan'

De Roemeense oud-speler Florin Gardos koestert geen warme herinneringen aan zijn samenwerking met Ronald Koeman. De gestopte verdediger werkte bij Southampton samen met de bondscoach van het Nederlands elftal en werd in de Roemeense media gevraagd naar de Nederlander. Het was voor Gardos reden om Koeman een trap na te geven.

Tegenover de sportsite Gazeta Sporturilor laat Gardos zich uit over de coach die hem trainde bij Southampton. "Ik was niet onder de indruk van hem, vooral tactisch niet. Hij zit niet bij de top drie coaches waar ik mee heb gewerkt. Bij hem is de relatie tussen speler en trainer vrij koud. Hij houdt zijn spelers heel erg op afstand en daarom kon ik het ook niet zo goed met hem vinden. Maar het is natuurlijk een grote naam die respect geniet van iedereen."

Volgens Gardos liggen er ook genoeg kansen voor de Roemenen in de achtste finale en zal het bij Nederland een stuk beter moeten. "Na de kritiek in de media zal Koeman het beter moeten wegzetten. Het is een spannend moment voor hem en dat kan een voordeel zijn. Wie weet, misschien ontslaan ze Koeman wel. Dat zou goed zijn en dan kan hij ergens anders gelukkig gaan worden."

Gardos was als voetballer vooral bekend in Roemenië, maar zijn carrière kende dus één buitenlands avontuur. Van 2014 tot 2018 speelde hij voor het Engelse Southampton, terwijl hij verder alleen in zijn thuisland actief was. In totaal speelde Glados veertien duels voor het nationale elftal van Roemenië. In totaal werkte de Roemeen twee jaar samen met Koeman, totdat de coach ontslagen werd bij het Engelse Southampton. Onder Koeman speelde Gardos trouwens nauwelijks voor de Premier League-club.

Rafael van der Vaart vreest Roemenië als tegenstander van Oranje: 'Spanje of Duitsland was beter geweest' Veel Nederlanders zijn blij met het nieuws dat Roemenië de tegenstander wordt van Oranje in de achtste finales van het EK voetbal. Alle Nederlanders? Nee, Rafael van der Vaart niet. Hij woont in Roemenië en waarschuwt Nederland voor de tegenstander van aankomende dinsdag.

Eerder gaf ook Rafael van der Vaart al aan dat Nederland echt moet oppassen voor de Roemenen. "Misschien was het beter geweest om tegen Duitsland of Spanje te spelen, omdat je tegen zulke landen niets te verliezen hebt. We moeten goed op ze letten, ze hebben veel kwaliteiten. Ik heb veel Roemeense vrienden en zij waren erg pessimistisch voorafgaand aan het EK. Maar ik was ook verrast. Wat een doelpunten en wat een resultaat."

