Chelsea-coach Pochettino zet peperdure Mudryk op de bank: 'Het is geen tennis'

Mikhaylo Mudryk houdt vooral de bank warm bij Chelsea. Dat terwijl de Londenaren straks misschien bijna 100 miljoen euro kwijt zijn voor de komst van de Oekraïense aanvaller. "Voetbal is een teamspel, het is geen tennis", zegt trainer Mauricio Pochettino.

"Ja, nu zit hij op de bank. Het gaat om de vorm gedurende het seizoen. Je moet die vorm behouden en op iedere training de beste zijn", zegt de Argentijnse coach in aanloop naar Wolverhampton Wanderers-thuis (vandaag 15.00 uur).

"We spelen met de spelers die op de training het beste zijn. Natuurlijk moet hij zich verbeteren. Hij heeft geweldige kwaliteiten en een geweldig potentieel." Dat was ook de reden dat Chelsea afgelopen zomer zonder blikken of blozen 70 miljoen euro op tafel legde. Daar kan met bonussen nog heel wat bij komen. Uiteindelijk zal Chelsea tegen de 100 miljoen euro kwijt zijn aan de komst van de Oekraïense vleugelaanvaller.

Voorlopig vindt zijn coach hem nog te eigenzinnig. "We hebben spelers die in een groep moeten presteren. Als je hem ziet spelen is hij geweldig, maar daarna moet je je aanpassen en voor het team spelen. Dat heeft allemaal tijd nodig."

'Hij speelde wel onze belangrijkste wedstrijd van het seizoen'

Toch vindt Pochettino ook dat de media niet moeten overdrijven. Mudryk krijgt volgens hem echt wel zijn speelminuten. "Hij begon in de wedstrijd tegen Middlesbrough, wat een van de belangrijkste wedstrijden voor ons was."

In totaal speelde Mudryk achttien Premier League-wedstrijden, precies de helft (negen) daarvan was hij invaller. In die duels kwam hij tot drie doelpunten en één assist.